50 суперкорисних продуктів, які треба додати у свій раціон прямо зараз

Багато продуктів харчування є не лише корисними, але й смачними. Наповнюючи свою тарілку фруктами, овочами, якісними білками та іншими смаколиками, ви отримаєте "барвисті страви", за які ваш організм скаже вам "дякую".

На цьому наголошує відомий дієтолог Кріс Гуннарс, який склав для авторитетного сайту Healthline топ-50 суперкорисних продуктів , які варто додати у свій раціон прямо сьогодні.

Зауважимо, що багато з перерахованих нижче продуктів не тільки є чудовими перекусами, але також багаті вітамінами та антиоксидантами. Деякі з них можуть навіть сприяти схудненню.

Тож не бійтеся спробувати щось нове!

Фрукти та ягоди

Фрукти та ягоди є одними з найпопулярніших у світі продуктів здорового харчування.

Ці солодкі, поживні продукти дуже легко включити у свій раціон, оскільки вони майже не вимагають приготування. Серед найкорисніших:

яблука

авокадо

банани

чорниця

апельсини

полуниця

Також слід звернути увагу на вишні, виноград, грейпфрут, ківі, лимон, манго, диню, оливки, персики, груші, ананас, сливи та малину.

Фрукти дуже корисні (фото: Pexels)

Яйця

Яйця є одними з найбільш поживних продуктів на планеті.

"Раніше їх демонізували через високий вміст холестерину, але нові дослідження показують, що вони абсолютно безпечні та корисні", - каже дієтолог.

М’ясо

Нежирна яловичина є одним з найкращих існуючих джерел білка і багата високою біодоступністю заліза.

Куряча грудка теж має надзвичайно високий вміст білка і при цьому містить низький вміст жиру і калорій.

А ще баранина.

"Ягнят зазвичай годують травою, а їхнє м’ясо, як правило, містить багато омега-3 жирних кислот", - пояснює дієтолог.

Горіхи та насіння

Незважаючи на високий вміст жиру та калорій, ці продукти можуть допомогти вам схуднути. Зверніть особливу увагу на:

мигдаль

насіння чіа

кокос

горіх макадамія

волоські горіхи

Овочі

Овочі є одним з найбільш концентрованих джерел поживних речовин у світі.

І найкраще щодня їсти багато різних видів городини.

спаржа

болгарський перець

броколі

морква

цвітна капуста

огірок

часник

капуста

цибуля

помідори

Серед інших варто відзначити ще артишоки, брюссельську капусту, селеру, баклажани, цибулю-порей, листя салату, гриби, редис, кабачки, мангольд, ріпу та цукіні.

Овочі - концентроване джерело поживних речовин (фото: Pexels)

Риба та морепродукти

Риба та інші морепродукти особливо багаті омега-3 жирними кислотами та йодом - двома поживними речовинами, яких не вистачає більшості людей.

"Дослідження показують, що люди, які споживають більшу кількість морепродуктів, особливо риби, живуть довше і мають менший ризик багатьох захворювань, включаючи хвороби серця, деменцію та депресію", - стверджує експерт.

Найкорисніші продукти у цій категорії це:

лосось

сардини

молюски

креветки

форель

тунець

Однак вам слід переконатися, що купуєте сорти риби чи морепродуктів з низьким вмістом ртуті.

Крупа і зерна

Незважаючи на те, що зернові піддаються критиці збоку багатьох дієтологів, деякі види дуже корисні.

Однак майте на увазі, що вони містять відносно багато вуглеводів, тому їх не рекомендують вживати під час низьковуглеводної дієти для схуднення.

Гуннарс радить включити у раціон бурий рис, овес і кіноа.

Хліб

Для тих, хто намагається дотримуватися дієти, знайти здоровий хліб може бути надзвичайно складно.

Незважаючи на це, варіанти є: бездріжджовий хліб Єзекіїля, виготовлений з органічних пророщених цільних зерен, а також кількох бобових, і домашній низьковуглеводний хліб.

Бобові

Бобові - ще одна група продуктів, яка була несправедливо "демонізована".

Так, бобові дійсно містять антипоживні речовини, які можуть перешкоджати травленню та всмоктуванню поживних речовин, але їх легко можна усунути шляхом замочування та належної підготовки.

Тому бобові, а особливо стручкова і звичайна квасоля, сочевиця і арахіс, є чудовим джерелом білка рослинного походження.

Молочка

Здоровим джерелом різних важливих вітамінів для людини є сир (один шматочок може містити приблизно таку ж кількість поживних речовин, як і ціла чашка молока!), незбиране молоко і йогурт без наповнювачів.

Молочні продукти збагачені корисними речовинами (фото: Pexels)

Жири та олії

У цій категорії варто звернути особливу увагу на вершкове масло, кокосову олію і оливкову олію першого віджиму.

Крім того, Гуннарс радить не відмовлятися від бульби - картоплі (варена картопля, до речі, найбільш ситна страва у світі) і батату.

А замикають топ-50 найкорисніших продуктів яблучний оцет і чорний шоколад. Перший знижує рівень цукру в крові, а другий - одне з найпотужніших джерел антиоксидантів на планеті.