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Які продукти не можна повторно заморожувати: вони перетворяться в небезпечну отруту

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Вівторок 22 лютого 2022 07:55
Які продукти не можна повторно заморожувати: вони перетворяться в небезпечну отруту Фото: які продукти не можна повторно заморожувати (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Розморожені продукти повторно відправляти в морозильну камеру не можна і про це знають практично всі кулінари з досвідом. Однак в будь-якому правилі є винятки.

Які продукти не можна повторно заморожувати, а які можна - читайте нижче.

При розморожуванні продуктів ризик появи шкідливих мікроорганізмів підвищується в рази. Наприклад, сальмонела розмножується при відтаванні дуже швидко.

А вся річ у тому, що при низьких температурах такі мікроорганізми гинуть не повністю, а тільки частково. І при підвищенні температури вони знову "прокидаються" і відновлюють життєдіяльність.

Які продукти категорично не можна повторно заморожувати

  • М'ясний фарш
  • Дитяче харчування
  • Тістечка і десерти (особливо з сирими яйцями в складі)
  • Яловичий фарш (його потрібно відварити, а потім знову заморозити)
  • Будь-які продукти з сирими яйцями
  • Повторно можна заморозити м'ясо, рибу, сир і ковбасу - якщо вони не стояли в теплому місці пару годин.

Що можна заморозити двічі

Страви, які ви приготували з розмороженого м'яса і провели термічну обробку - котлети, тефтелі, фрикадельки. При термічній обробці мікроорганізми гинуть.

Якщо ви з розморожених продуктів створили абсолютно нову страву і готували її при високих температурах – її можна заморозити. Це відноситься навіть до супів і овочів.

Ви можете заморозити повторно залишки страв, якщо вони були добре розігріті.

Наприклад, розморожені готові страви. Тобто, швидко розморозили та швидко розігріли, взяли частину й інше відразу ж знову заморозили.

Також фахівці рекомендують завжди перевіряти такі продукти на вигляд, консистенцію, смак і запах. Деякі продукти втрачають свої якості після заморозки та розморожування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно зберігати молоко і що може збільшити термін його придатності.

А також розповідали про те, які помилки призводять до швидкого псування продуктів в холодильнику.

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