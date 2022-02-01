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Ці способи зберігання молока допоможуть збільшити термін його придатності

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Вівторок 01 лютого 2022 16:03
Ці способи зберігання молока допоможуть збільшити термін його придатності Фото: Які способи зберігання допоможуть продовжити термін придатності молока (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Молоко має дуже короткий термін придатності й при неправильному зберіганні цей період швидко скорочується. Однак є способи, які допоможуть вам продовжити термін придатності цього продукту і вберегти від швидкого скисання.

Які способи можуть продовжити життя молока, розповіли в Glavred.

Свіже молоко без термічної обробки зберігається всього кілька годин. Наші бабусі поміщали молоко в глиняні глечики та накривали вологою тканиною – це дозволяло молоку довше зберігатися і не скисати.

Однак скисле молоко - не найбільша проблема. Молоко стає ідеальним середовищем для розмноження небезпечних бактерій, які викликають отруєння і кишкові розлади.

Як зберігати молоко в холодильнику

Для молока краще брати скляну або емальовану тару. Можна використовувати пляшки з харчового пластику, нержавіючу сталь або кераміку.

Посуд з молоком повинен бути щільно закритим, оскільки воно дуже швидко вбирає всі запахи.

А ось в металевому посуді зберігати молоко не можна – процес окислення відбувається дуже швидко і можуть виділятися шкідливі сполуки.

Молоко з ринку варто спочатку прокип'ятити, щоб уникнути розмноження бактерій – цей спосіб є найдоступнішим для знезараження продукту.

Ще один спосіб - пастеризація. Для цього молоко потрібно підігрівати при температурі 65-70 градусів протягом 30 хвилин. Це продовжить термін придатності молока до 10 днів.

Як варіант – пастеризувати молоко можна в духовці: наливаємо його в емальований посуд, прогріваємо духовку до 80 градусів і ставимо туди каструлю на одну годину. Потім молоко потрібно охолодити, розлити в ємності та поставити в холодильник.

Кип'ячене або пастеризоване молоко можна зберігати:

Температура + 8 градусів - від 3 до 5 днів

Температура від +2 до + 6 градусів - від 6 до 8 днів

Температура 0 + 1 градус - до 10 днів

Молоко з магазину можна зберігати довше. Пастеризоване і в закритій упаковці - до 2 тижнів, стерилізоване – не більше 10 днів. Ультрапастеризоване в тетра-пак - до декількох місяців.

Як зберігати молоко без холодильника

Молоко може зберігатися і при кімнатній температурі. Для цього необхідно взяти емальований або фаянсовий посуд. А потім помістити цей посуд в таз з холодною водою і накрити марлею в кілька шарів.

Свіже молоко при кімнатній температурі може зберігатися 6-10 годин, кип'ячене – до 18 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично заборонено готувати в мультиварці.

А також розповідали про те, які помилки призводять до швидкого псування продуктів.

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