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Какие продукты нельзя повторно замораживать: они превратятся в опасную отраву

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 07:55
Какие продукты нельзя повторно замораживать: они превратятся в опасную отраву Фото: Какие продукты нельзя повторно замораживать (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Размороженные продукты повторно отправлять в морозильную камеру нельзя и об этом знают практически все кулинары с опытом. Однако в любом правиле есть исключения.

Какие продукты нельзя повторно замораживать, а какие можно - читайте ниже.

При размораживании продуктов риск появления вредных микроорганизмов повышается в разы. К примеру, сальмонелла размножается при оттаивании очень быстро.

А все дело в том, что при низких температурах такие микроорганизмы гибнут не полностью, а только частично. И при повышении температуры они снова "просыпаются" и возобновляют жизнедеятельность.

Какие продукты категорически нельзя повторно замораживать

  • Мясной фарш
  • Детское питание
  • Пирожные и десерты (особенно с сырыми яйцами в составе)
  • Говяжий фарш (его нужно отварить, а потом снова заморозить)
  • Любые продукты с сырыми яйцами
  • Повторно можно заморозить мясо, рыбу, сыр и колбасу - если они не стояли в теплом месте пару часов.

Что можно заморозить дважды

Блюда, которые вы приготовили из размороженного мяса и провели термическую обработку - котлеты, тефтели, фрикадельки. При термической обработке микроорганизмы гибнут.

Если вы из размороженных продуктов создали абсолютно новое блюдо и готовили его при высоких температурах – их можно заморозить. Это относится даже к супам и овощам.

Вы можете заморозить повторно остатки блюд, если они были хорошо разогреты.

Например, размороженные готовые блюда. То есть, быстро разморозили и быстро разогрели, взяли часть и остальное сразу же снова заморозили.

Также специалисты рекомендуют всегда проверять такие продукты на вид, консистенцию, вкус и запах. Некоторые продукты теряют свои качества после заморозки и размораживания.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно хранить молоко и что может увеличить срок его годности.

А также рассказывали о том, какие ошибки приводят к быстрой порче продуктов в холодильнике.

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