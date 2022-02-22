Какие продукты нельзя повторно замораживать: они превратятся в опасную отраву
Размороженные продукты повторно отправлять в морозильную камеру нельзя и об этом знают практически все кулинары с опытом. Однако в любом правиле есть исключения.
Какие продукты нельзя повторно замораживать, а какие можно - читайте ниже.
При размораживании продуктов риск появления вредных микроорганизмов повышается в разы. К примеру, сальмонелла размножается при оттаивании очень быстро.
А все дело в том, что при низких температурах такие микроорганизмы гибнут не полностью, а только частично. И при повышении температуры они снова "просыпаются" и возобновляют жизнедеятельность.
Какие продукты категорически нельзя повторно замораживать
- Мясной фарш
- Детское питание
- Пирожные и десерты (особенно с сырыми яйцами в составе)
- Говяжий фарш (его нужно отварить, а потом снова заморозить)
- Любые продукты с сырыми яйцами
- Повторно можно заморозить мясо, рыбу, сыр и колбасу - если они не стояли в теплом месте пару часов.
Что можно заморозить дважды
Блюда, которые вы приготовили из размороженного мяса и провели термическую обработку - котлеты, тефтели, фрикадельки. При термической обработке микроорганизмы гибнут.
Если вы из размороженных продуктов создали абсолютно новое блюдо и готовили его при высоких температурах – их можно заморозить. Это относится даже к супам и овощам.
Вы можете заморозить повторно остатки блюд, если они были хорошо разогреты.
Например, размороженные готовые блюда. То есть, быстро разморозили и быстро разогрели, взяли часть и остальное сразу же снова заморозили.
Также специалисты рекомендуют всегда проверять такие продукты на вид, консистенцию, вкус и запах. Некоторые продукты теряют свои качества после заморозки и размораживания.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно хранить молоко и что может увеличить срок его годности.
А также рассказывали о том, какие ошибки приводят к быстрой порче продуктов в холодильнике.