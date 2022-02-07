Ось що станеться зі здоров'ям, якщо повністю відмовитися від м'яса, замінивши його рибою

Лікар розповіла, які зміни можуть статися з організмом, якщо повністю відмовитися від м'яса, замінивши його іншим джерелом білка - рибою.

За словами медика, один з її пацієнтів з високим холестерином протягом року їв замість м'яса тільки рибу.

В результаті його холестерин впав до нормального рівня, але він виявив, що значення альбуміну і гемоглобіну були низькими, і у нього розвинулися симптоми анемії.

Чому тільки риби недостатньо?

Лікар розповідає, що залізо є одним з основних поживних речовин для організму. Якщо в організмі не вистачає заліза, це може легко призвести до залізодефіцитної анемії.

Вміст "гемового" заліза в м'ясі риби вкрай низький, що не може задовольнити потреби організму людини в залізі.

М'ясо ж багате різними мінералами і кровотворними елементами, в тому числі залізом, цинком, вітаміном В12 і так далі, і є дуже хорошою "добавкою крові".

З м'ясом потрібно знати міру

За словами лікаря, м'ясо містить багато насичених жирів. Якщо їсти занадто багато м'яса, можна отримати ожиріння, високий рівень холестерину, серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання.

А ось жир риби являє собою ненасичені жирні кислоти, які дуже корисні для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Скільки риби потрібно вживати?

За словами доктора Гарсії, для досягнення збалансованого харчування рекомендується їсти рибу 4 дні на тиждень і м'ясо 3 дні на тиждень.

А ось український лікар Євген Комаровський каже, що потрібно в тиждень з'їдати як мінімум дві порції риби. Одна порція - це 140 грамів. Але можна і більше - від двох до чотирьох порцій, тобто 280-560 грамів в тиждень. Більше - не рекомендується.