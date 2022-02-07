ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ось що станеться зі здоров'ям, якщо повністю відмовитися від м'яса, замінивши його рибою

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 14:15
Ось що станеться зі здоров'ям, якщо повністю відмовитися від м'яса, замінивши його рибою Фото: що буде якщо замість м'яса їсти рибу (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, які зміни можуть статися з організмом, якщо повністю відмовитися від м'яса, замінивши його іншим джерелом білка - рибою.

Про це розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.

За словами медика, один з її пацієнтів з високим холестерином протягом року їв замість м'яса тільки рибу.

В результаті його холестерин впав до нормального рівня, але він виявив, що значення альбуміну і гемоглобіну були низькими, і у нього розвинулися симптоми анемії.

Чому тільки риби недостатньо?

Лікар розповідає, що залізо є одним з основних поживних речовин для організму. Якщо в організмі не вистачає заліза, це може легко призвести до залізодефіцитної анемії.

Вміст "гемового" заліза в м'ясі риби вкрай низький, що не може задовольнити потреби організму людини в залізі.

М'ясо ж багате різними мінералами і кровотворними елементами, в тому числі залізом, цинком, вітаміном В12 і так далі, і є дуже хорошою "добавкою крові".

З м'ясом потрібно знати міру

За словами лікаря, м'ясо містить багато насичених жирів. Якщо їсти занадто багато м'яса, можна отримати ожиріння, високий рівень холестерину, серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання.

А ось жир риби являє собою ненасичені жирні кислоти, які дуже корисні для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Скільки риби потрібно вживати?

За словами доктора Гарсії, для досягнення збалансованого харчування рекомендується їсти рибу 4 дні на тиждень і м'ясо 3 дні на тиждень.

А ось український лікар Євген Комаровський каже, що потрібно в тиждень з'їдати як мінімум дві порції риби. Одна порція - це 140 грамів. Але можна і більше - від двох до чотирьох порцій, тобто 280-560 грамів в тиждень. Більше - не рекомендується.

Раніше ми писали, яким чином на зовнішність і здоров'я може вплинути відмова від цукру на 14 днів.

Також лікар розповіла, що буде з організмом, якщо регулярно їсти картоплю зі шкіркою.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
Гірше нікуди: Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"
Гірше нікуди: Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"