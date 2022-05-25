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Якщо чоловік робить для вас ці речі, він кричить: "Я люблю тебе!"

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Середа 25 травня 2022 10:11
Якщо чоловік робить для вас ці речі, він кричить: "Я люблю тебе!" Фото: як по діям чоловіка зрозуміти, що він закоханий (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Чоловіки менш багатослівні, і бувають скупі на зізнання. Так як кредо чоловіка - дія. Саме діями вони можуть показувати нам, що кохають.

Про це розповіла американський психолог Ширлі Лі, пише Quora.

Експерт каже, що прості дії з боку чоловіка можуть кричати: "Я люблю тебе!"І ось вони:

  1. Поцілунки в лоб.
  2. Випадкові обійми ззаду.
  3. Якщо ти захворіла, він приносить тобі чай / суп / фервекс.
  4. Якщо ти втомилася після довгого дня, він приготує тобі вечерю або зробить масаж спини.
  5. Він будує плани на кілька місяців вперед, щоб сходити з тобою на концерт твоєї улюбленої групи.
  6. Він запрошує тебе на весілля свого друга.
  7. Він будує спільні плани на свята.
  8. Він приносить тобі чашку кави, коли ти прокидаєшся.
  9. Він готовий слухати тебе: "Це не дурниці, Розкажи мені більше", - говорить він.
  10. Він робить все, щоб у нього ти відчувала себе як вдома.

Підтримайте свого чоловіка, сказавши щось на кшталт: "Я дуже ціную, коли ти..." або "Я дуже поважаю тебе за те, як ти..."

Раніше ми писали, що брови чоловіка розкажуть, який він в ліжку.

А також, як "чоловічими прийомами" закохати в себе хлопця.

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