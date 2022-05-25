Якщо чоловік робить для вас ці речі, він кричить: "Я люблю тебе!"
Фото: як по діям чоловіка зрозуміти, що він закоханий (freepik)
Чоловіки менш багатослівні, і бувають скупі на зізнання. Так як кредо чоловіка - дія. Саме діями вони можуть показувати нам, що кохають.
Про це розповіла американський психолог Ширлі Лі, пише Quora.
Експерт каже, що прості дії з боку чоловіка можуть кричати: "Я люблю тебе!"І ось вони:
- Поцілунки в лоб.
- Випадкові обійми ззаду.
- Якщо ти захворіла, він приносить тобі чай / суп / фервекс.
- Якщо ти втомилася після довгого дня, він приготує тобі вечерю або зробить масаж спини.
- Він будує плани на кілька місяців вперед, щоб сходити з тобою на концерт твоєї улюбленої групи.
- Він запрошує тебе на весілля свого друга.
- Він будує спільні плани на свята.
- Він приносить тобі чашку кави, коли ти прокидаєшся.
- Він готовий слухати тебе: "Це не дурниці, Розкажи мені більше", - говорить він.
- Він робить все, щоб у нього ти відчувала себе як вдома.
Підтримайте свого чоловіка, сказавши щось на кшталт: "Я дуже ціную, коли ти..." або "Я дуже поважаю тебе за те, як ти..."
Раніше ми писали, що брови чоловіка розкажуть, який він в ліжку.