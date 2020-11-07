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Які консерви категорично не можна їсти: особливо небезпечно для дітей

Субота 07 листопада 2020 19:54
Які консерви категорично не можна їсти: особливо небезпечно для дітей
Які консерви не можна їсти і чому (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Лікарі відзначають, що більшість рибних консервів містять велику кількість ртуті

Лікарі не перестають попереджати про те, що більшість готового продукту або напівфабрикату можуть нести шкоду для здоров'я. Серед таких продуктів, у тому числі консервація. І якщо закочені помідори або огірки в цілому складно зробити небезпечними для життя, то рибні консерви від них відрізняються. У чому небезпека рибних консервів і кому їх категорично не варто вживати в їжу, пише медичний журнал HealthLine.

Лікарі відзначають, що вживати рибні консерви щодня не слід, оскільки в них міститься багато солі. Приміром, в одній банці консервованої риби може міститися добова норма солі. Накопичення натрію сприяє розвитку гіпертонії, порушенню електролітного балансу, перешкоджає розщепленню власних жирів, тим самим сприяючи набору ваги, виводить кальцій, створює навантаження на нирки та призводить до багатьох інших станів.

Друга проблема - вміст ртуті. Ртуть - це важкий метал, який часто присутній у рибі через забруднення води. Дослідження показали, що вплив ртуті може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям у людей, включаючи порушення в роботі центральної нервової системи.

Хижаки особливо шкідливі, оскільки вони поїдають дрібну, вже забруднену рибу. У підсумку в рибі підвищується концентрація цього металу. Найбільша кількість ртуті міститься в тунці. За нею йде лосось і тілапія.

Дослідження показали, що люди, які споживають рибу з високим вмістом ртуті, хоча б раз в тиждень відчувають втому через перевищення допустимого рівня цього металу.

Важливо відзначити, що вплив ртуті особливо токсичний для нервової системи дитини, що тільки розвивається. З цієї причини потрібно виключити консервовану рибу (тунець, лосось і тілапію) з раціону дитини.

Раніше ми писали, які консерви є найбільш шкідливими, а яким варто віддавати перевагу, щоб не нашкодити здоров'ю.

Також повідомлялося, що лікарі назвали суп, від якого потрібно всім відмовитися.

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