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В Україні подешевшали бюджетні авто: актуальні ціни

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П'ятниця 29 липня 2022 17:46
В Україні подешевшали бюджетні авто: актуальні ціни В Україні знизилися ціни на бюджетні автомобілі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Середня ціна на старі автомобілі в Україні почала знижуватися. І причиною цьому стало багато факторів, в тому числі й ввезення за пільговим розмитненням автомобілів з Європи.

Як зараз змінилися ціни на автомобілі та що нас чекає далі, розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Абсолютна більшість пропозицій продажу авто в Україні сьогодні складають машини вартістю до 10 тисяч доларів. Схожа ситуація була і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак у лютому українці продавали автомобілі в ціновому діапазоні від $ 1 до $2 тисяч, і від $5 до $6 тисяч. А вже в червні цю нішу щільно зайняли машини від $3 до $5 тисяч.

Середня ціна б\в автомобіля впала в кінці лютого до $7 тисяч, а після вторгнення - до $6300. У березні - до $5700.

Нульове розмитнення призвело до обвалу цін до $5500. Наприкінці квітня найнижча ціна склала $ 5100.

Які популярні марки авто впали в ціні

Перелік найпопулярніших моделей за останні пів року майже не змінився. А ось ціни на ці автомобілі стали змінюватися.

Volkswagen Passat у квітні подешевшав на 16,4%, а в червні ще на 1%. На ринку збільшилася кількість цих машин, і конкуренція почала зростати. Тому продавці почали знижувати ціни, щоб швидше продати машину.

Skoda Octavia у квітні подешевшала на 14%, а от у червні мінімально подорожчала – на 0,8%.

Volkswagen Golf у квітні подешевшав на 13%, зате в червні його середня ціна стала вище на 4,8%.

Renault Megane, який у квітні подешевшав майже на 20%, у червні знову трохи подорожчав - на 1,4%.

Ці марки машин є лідерами з ввезення з Європи серед імпортних старих автомобілів. Через скасування нульового розмитнення продавці почали поступово піднімати ціни, тому, що привезти таку машину зараз вийде істотно дорожче.

Лідер внутрішніх перепродажів Dawoo Lanos у квітні подорожчав на 2,5%. Насправді сама машина не подорожчала, але з ринку українці розмели майже всі пропозиції у варіантах "щоб їхало". Ціна Lanos, відповідно, почала зростати. У червні Lanos знову подешевшав - на 15,2%.

Середня ціна вживаного автомобіля в червні зафіксована на рівні $6424 і це на 14,1% нижче, ніж у лютому.

В Україні подешевшали бюджетні авто: актуальні ціниВ Україні подешевшали бюджетні авто: актуальні ціниВ Україні подешевшали бюджетні авто: актуальні ціниВ Україні подешевшали бюджетні авто: актуальні ціниВ Україні подешевшали бюджетні авто: актуальні ціниЩо буде з цінами на авто далі?

Експерти кажуть, що прогнози в умовах війни робити тепер непросто і багато в чому авторинок буде залежати від курсу валют, купівельної спроможності громадян, податків на імпорт б/в машин, балансу попиту і пропозицій на ринку і пріоритеті покупців.

З урахуванням всіх факторів в Інституті досліджень ринку зробили такі висновки:

1. Підвищення вартості долара спричинить пропорційне зниження купівельної спроможності населення. Це призведе до зміщення фокуса покупців на ще дешевші автомобілі - в діапазоні $3-4 тисяч.

2. Продовжиться тактика "крапельних продажів", коли окремі власники будуть змушені під тиском обставин знижувати ціни на свої машини.

3. Потреба в мобільності та недостатня доступність громадського транспорту буде утримувати попит на надбюджетні (від $1000 до $3000) і бюджетні автомобілі ($3000-$6000) Легкові з пробігом на високому рівні, що буде утримувати від зниження цін.

4. У зв'язку зі зниженням темпів імпорту та одночасним зростанням цін в країнах ЄС, зниженням рівня ставок на аукціонах в США і збільшення витрат на доставку, легкові машини в ціні від $7000 дешевшати не будуть, а в групі від $10000 можливо навіть подорожчання.

5. На ринку може утворитися "застійний" кластер авто, які споживають багато пального. На них не буде попиту через проблеми з бензином, а власники не будуть поспішати їх продавати за зниженими цінами - вони зависнуть на ринку.

До речі, раніше ми писали про те, український "Ілон Маск" створив багі для військових - ціна всього 2 тисячі доларів.

А ще розповідали про те, що в Україні більше не буде дешевих іномарок з ЄС.

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