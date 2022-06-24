Яка частина свинини найшкідливіша: краще не їжте її

Які частини беруть з туші свині

Всі шматки свинини діляться на чотири сорти.

До першого відносяться корейка, вирізка і окіст. Це найніжніші частини туші, на них практично немає жиру або зовсім трохи. Кухарі із задоволенням тушкують таке м'ясо, смажать і запікають. Також відмінно для готування підійде і в'ялений окіст.

Другий сорт - це шийка і лопатка. Це супер - частина для шашлику. З шийки і лопатки можна зробити фарш, начинку для ковбаси або потушити. Завдяки жировому прошарку блюдо вийде м'яке і соковите.

Третій сорт відрізняється ще більшою кількістю жиру - це грудинка і очеревина. Дані частини добре приготувати на відкритому вогні, посмажити на грилі або закоптити.

Свинина - це відмінний продукт (фото: freepic.com)

Що зі свинини краще не брати

Четвертий сорт свинини називається субпродуктами, до нього відносяться кінцівки. Це цілісна голова і її частини (щоки, вуха, п'ятачок), передні (рулька) і задні ноги (гомілка).

Жир, хрящі, сухожилля — дуже важко і довго готувати. Подумайте, чи потрібно вам це? Звичайно, багато господинь "по-старому" варять холодець і використовують ці частини.

Яка частина свині найдорожча

Вирізкою вважається найніжніша, але і найдорожча частина свинини. Вона знаходиться над серединою хребта під салом. Цей делікатес вважається дієтичним, в ньому багато вітамінів. Вибирайте цю частину, якщо стежите за здоров'ям. Ці пісні шматочки відмінно підійдуть для запікання та інших страв.