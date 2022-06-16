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Чи справді шкідливо їсти локшину швидкого приготування: це корисно знати

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Четвер 16 червня 2022 19:35
Чи справді шкідливо їсти локшину швидкого приготування: це корисно знати Чи шкідлива локшина (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Локшина швидкого приготування популярна через можливість швидко і досить смачно перекусити практично в будь-яких умовах. Тому її вживають в поїздках, беруть у походи і на відпочинок.

Однак, вважається, що локшина швидкого приготування шкідлива страва, адже в ній містяться консерванти, барвники та глутамат натрію. Чим шкідлива та корисна локшина - читайте нижче.

Чим шкідлива

Це висококалорійна страва, в якій міститься багато жирів та вуглеводів, але мало вітамінів, мінералів та харчових волокон. Також вона містить багато солі та жирів. Тому це погано впливає на здоров’я серцево-судинної системи.

Корейські вчені провели дослідження та виявили зв’язок між частим вживанням локшини швидкого приготування та ризиком розвитку метаболічного синдрому. Виявилося, що молоді корейці, які з’їдають на тиждень більше трьох порцій локшини швидкого приготування, частіше спостерігаються проблеми із зайвою вагою. У жінок збільшується кров’яний тиск.

Також поєднання кухонної солі та глутамату натрію в локшині швидкого приготування створює ризик надлишку натрію. Велика його кількість провокує гіпертонію і збільшує ризик інсульту.

Окрім того, лікарі рекомендують повністю відмовитися від смажених страв при гастриті та інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Під заборону підпадає і локшина швидкого приготування, яку на виробництві обсмажують у маслі.

Користь локшини

Зазначимо, що локшина швидкого приготування - висококалорійний продукт, у якому багато жирів та вуглеводів, мало білків та клітковини. Енергетична цінність локшини швидкого приготування зазвичай становить близько 400 ккал на 100 г, іноді буває вищою.

Вміст корисних речовин залежить від рецепта. Зазвичай є у малій кількості залізо та кальцій. Однак, вітамінів дуже мало.

Серед основних переваг локшини швидкого приготування можна виділити:

  • Відносно недорого і швидко. Коли немає часу на готування і хочеться чогось смачного і недорогого - це цілком компромісний варіант;
  • Наявність олії в складі не говорить про наявність трансжирів;
  • Це смачно. Принаймні, людський мозок так вважає. У магазинах є локшини з різними смаками. Відрізняються різні смаки зазвичай тільки складовим пакетика з приправами;
  • Поживність. Локшина досить калорійна, оскільки відчуття насичення приходить після вживання однієї порції. Деякі марки продукту кладуть в упаковку пакетик масла, який робить страву жирніше.

Додамо, намагайтеся спеції з пакетика не вживати, замінивши їх звичайними сіллю і перцем, а ще краще - приправити локшину нормальним, не пакетованим м’ясом і свіжими овочами. Тільки в цьому випадку локшина швидкого приготування буде не на шкоду, а на користь.

Раніше лікар назвала найшкідливіший вид макаронів.

Також, як приготувати домашню локшину за старовинним українським рецептом.

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