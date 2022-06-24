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Какая часть свинины самая вредная: лучше не ешьте ее

Какая часть свинины самая вредная (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Свинина - это самый распространенный вид мяса в мире. В Украине этот продукт уважают и любят, несмотря на его калорийность.

Мясо свиньи отлично подойдет тем, кто тратит много энергии. Также оно прекрасно восстанавливает силы. Но в этом продукте есть части, которые употреблять в пищу нежелательно.

В материале Styler читайте, какие части в этом продукте лучше не есть.

Какие части берут из туши свиньи

Все куски свиной делятся на четыре сорта.

К первому относятся корейка, вырезка и окорок. Это самые нежные части туши, на них практически нет жира или самая его малость. Повара с удовольствием тушат такое мясо, жарят и запекают. Также отлично для готовки подойдет и вяленый окорок.

Второй сорт – это шейка и лопатка. Это супер-часть для шашлыка. Из шейки и лопатки можно сделать фарш, начинку для колбасы или потушить. Благодаря жировой прослойке блюдо получится мягкое и сочное.

Третий сорт отличается еще большим количеством жира — это грудинка и брюшина. Данные части хорошо приготовить на открытом огне, пожарить на гриле или закоптить.

Свинина - это отличный продукт (фото: freepic.com)

Что из свинины лучше не брать

Четвертый сорт свинины называется субпродуктами, к нему относятся конечности. Это цельная голова и ее части (щеки, уши, пятачок), передние (рулька) и задние ноги (голяшка).

Жир, хрящи, сухожилия — очень трудно и долго готовить. Подумайте, нужно ли вам это? Конечно, многие хозяйки "по старинке" варят холодец и используют эти части.

Какая часть свиньи самая дорогая

Вырезкой считается самая нежная, но и самая дорогая часть свинины. Она находится над серединой хребта под салом. Этот деликатес считается диетическим, в нем много витаминов. Выбирайте эту часть, если следите за здоровьем. Эти постные кусочки отлично подойдут для запекания и других блюд.

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Свинина