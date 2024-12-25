Какао, масала и горячий шоколад: три рецепта горячих напитков для уюта

Какао на молоке

Какао на молоке (фото: Freepik)

Какао - известный напиток с древней историей. Считается, что впервые какао приготовили Майя, используя какао-бобы. Для того, чтобы приготовить этот вкусный напиток, нужны такие ингредиенты:

какао-порошок - 4 ст. л.

молоко - 700 мл

кипяток - 100 мл

сахар - 3 ст. л.

ванильный сахар - 10 г

соль - щепотка

Как готовить какао на молоке

В небольшую кастрюлю нужно высыпать сахар, какао-порошок и соль. Залейте ингредиенты кипятком и, помешивая, варите смесь в течение двух минут, на среднем огне.

После этого влейте молоко и нагревайте напиток до появления пара. Важно не доводить какао до кипения.

В конце приготовления добавьте ванильный сахар, перемешайте какао и разлейте напиток по чашкам. По желанию напиток можно украсить тертым шоколадом, взбитыми сливками или маршмеллоу.

Горячий шоколад

Горячий шоколад (фото: Freepik)

Горячий шоколад - густой сладкий напиток, который может заменить любимые сладости. Для приготовления горячего шоколада надо эти продукты:

темный шоколад - 80-85 г

какао - 2 ст. л.

молоко - 400 мл

сахар - 1 ст. л.

крахмал - 1/2 ч. л.

Как готовить горячий шоколад

Для приготовления горячего шоколада, плитку лакомства нужно поломать руками или измельчить ножом. Налейте в чашку 2 ст. л. молока, остальное нужно перелить в кастрюлю и довести до кипения на слабом огне. Чем жирнее молоко, тем вкуснее будет напиток.

Добавьте шоколад и варите смесь до однородной консистенции, постоянно помешивая. В молоке, налитом в чашку, нужно растворить крахмал, после чего добавить смесь в горячий шоколад.

Также всыпьте сахар и какао-порошок. Перемешивая шоколадную массу, варите напиток на слабом огне до загустения. После этого горячий шоколад можно разливать по чашкам.

Масала чай

Масала чай (иллюстративное фото: Freepik)

Масала чай - напиток из молока, чая и специй. Масала чай помогает согреться зимой, наполняя дом ароматом пряностей. Для того, чтобы приготовить масала чай, понадобятся такие ингредиенты:

чай черный листовой - 2 ст. л.

молоко (жирность 2,5%) - 1 стакан

вода - 1 стакан

мед - 3 ч. л.

корица - 1/2 палочки

кардамон - 7 шт.

имбирь - 7 г

бадьян - 2 шт.

гвоздика - 4 шт.

перец-горошек - 7 шт.

Как готовить масала чай

Для того, чтобы приготовить чай масала, кардамон, бадьян, перец и гвоздику нужно немного измельчить. Пересыпьте ингредиенты в небольшую кастрюлю и залейте водой.

Почистите и нарежьте имбирь на ломтики, добавьте его вместе с корицей и черным чаем в кастрюлю с пряностями. Доведите смесь до кипения и сразу выключите огонь.

Подождите минимум 10 минут, чтобы чай настоялся. Тогда влейте молоко и еще раз доведите чай масала до кипения. После этого напиток можно подсластить медом и разлить по чашкам, предварительно процедив.