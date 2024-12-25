Какао, масала и горячий шоколад: три рецепта горячих напитков для уюта

Горячие напитки - непременная часть не только зимних праздников, но и холодного периода. Простые в приготовлении какао, горячий шоколад и чай масала не только согревают, но и создают праздничную атмосферу.
РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты трех популярный и легких в приготовлении напитков, которые подарят тепло и уют зимой.
Какао на молоке (фото: Freepik)
Какао - известный напиток с древней историей. Считается, что впервые какао приготовили Майя, используя какао-бобы. Для того, чтобы приготовить этот вкусный напиток, нужны такие ингредиенты:
Как готовить какао на молоке
В небольшую кастрюлю нужно высыпать сахар, какао-порошок и соль. Залейте ингредиенты кипятком и, помешивая, варите смесь в течение двух минут, на среднем огне.
После этого влейте молоко и нагревайте напиток до появления пара. Важно не доводить какао до кипения.
В конце приготовления добавьте ванильный сахар, перемешайте какао и разлейте напиток по чашкам. По желанию напиток можно украсить тертым шоколадом, взбитыми сливками или маршмеллоу.
Горячий шоколад (фото: Freepik)
Горячий шоколад - густой сладкий напиток, который может заменить любимые сладости. Для приготовления горячего шоколада надо эти продукты:
Как готовить горячий шоколад
Для приготовления горячего шоколада, плитку лакомства нужно поломать руками или измельчить ножом. Налейте в чашку 2 ст. л. молока, остальное нужно перелить в кастрюлю и довести до кипения на слабом огне. Чем жирнее молоко, тем вкуснее будет напиток.
Добавьте шоколад и варите смесь до однородной консистенции, постоянно помешивая. В молоке, налитом в чашку, нужно растворить крахмал, после чего добавить смесь в горячий шоколад.
Также всыпьте сахар и какао-порошок. Перемешивая шоколадную массу, варите напиток на слабом огне до загустения. После этого горячий шоколад можно разливать по чашкам.
Масала чай (иллюстративное фото: Freepik)
Масала чай - напиток из молока, чая и специй. Масала чай помогает согреться зимой, наполняя дом ароматом пряностей. Для того, чтобы приготовить масала чай, понадобятся такие ингредиенты:
Как готовить масала чай
Для того, чтобы приготовить чай масала, кардамон, бадьян, перец и гвоздику нужно немного измельчить. Пересыпьте ингредиенты в небольшую кастрюлю и залейте водой.
Почистите и нарежьте имбирь на ломтики, добавьте его вместе с корицей и черным чаем в кастрюлю с пряностями. Доведите смесь до кипения и сразу выключите огонь.
Подождите минимум 10 минут, чтобы чай настоялся. Тогда влейте молоко и еще раз доведите чай масала до кипения. После этого напиток можно подсластить медом и разлить по чашкам, предварительно процедив.
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При написании материала использовались такие источники: кулинарный сайт Евгена Клопотенко, кулинарный ресурс Shuba.