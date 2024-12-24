Лучшие рождественские напитки в Украине и во всем мире: как приготовить вкусные глег, грог и пунш

Рождественские напитки не только согревают в холодное время, но и объединяют за праздничным столом. Каждый глоток - это история, традиция и частичка души народа. Попробуйте создать эти напитки дома, чтобы почувствовать дух Рождества в любом уголке мира.

Какие рождественские напитки популярны в разных странах мира и что любят украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Глег

Один из самых популярных горячих напитков на Рождество в Эстонии, Швеции, Финляндии, Норвегии. Похож на классический глинтвейн, но в рецептуре есть изюм и орехи.

Что нужно: 1 бутылка красного сухого вина, 100 г коричневого сахара, 50 г изюма, 2 палочки корицы, цедра апельсина, 50 г измельченного миндаля, 60 г водки или коньяка.

Как приготовить: Вино вылить в кастрюлю, добавить специи, изюм и цедру. Подогреть, но не доводить до кипения. Добавить сахар и подождать полного растворения. Подержите кастрюлю на маленьком огне еще 20 минут, затем оставьте настаиваться. Когда остынет - добавьте крепкий алкоголь и подогрейте до нужной температуры.

Имбирный пунш

Пунш любят в странах Великобритании и Индии. Его сейчас готовят во многих странах Европы и рецептов пунша очень много. Но есть и классические варианты

Что нужно: 300 мл воды, 1 стакан сахара, 1 стакан порезанного имбиря, 500 мл сока лайма, 150 мл апельсинового сока.

Как приготовить: Смешайте воду с сахаром, имбирем, доведите до кипения. Сделайте огонь меньше, варите сироп в течение 15 минут, тщательно перемешивая. Оставьте сироп настояться еще 20 минут, процедите через сито и оставьте в холодильнике на несколько часов. Смешайте сок лайма с апельсиновым соком, поставьте на огонь и постепенно добавьте имбирный сироп.

Глег любят в Скандинавских странах, а пунш - в Британии (фото: pixabay.com)

Грог

Это любимый напиток англичан и неудивительно, потому что в состав входит чай, который они горячо почитают.

Что нужно: 1 л крепкого черного чая, 3 стакана грушевого сока, 3 стакана смородинового сока, 2 стакана сахара, 2 палочки корицы, 4 гвоздики, ½ ч. ложки мускатного ореха, 1 соцветие аниса.

Как приготовить: Чай смешайте с соками и доведите до кипения. Когда напиток закипит, добавьте сахар и подождите, пока он растворится. После этого добавьте специи и оставьте настояться 10-15 минут. Процедите напиток через сито, добавьте в грог ягоды, сухофрукты, нарезанные яблоки.

Ягодный гоголь-моголь

Классический гоголь-моголь - не очень интересно, а вот ягодный напиток может стать изюминкой вашего стола и точно порадует детей.

Что нужно: 200 мл молока, 100 мл сливок, 1 яйцо, 30 г меда, 50 г ягод, 40 г сахара

Как приготовить: Отделите желток от белка. Ягоды положите в ситце и перетрите до жидкой консистенции. Положите ягоды на водяную баню, добавьте через некоторое время туда мед и желток. Когда смесь нагреется, влейте туда молоко и сливки. Выдержите смесь на водяной бане 10 минут, тщательно помешивая.

Слэм популярен в Нидерландах, а Эггног в США (фото: pixabay.com)

Слэм

Это традиционный рождественский напиток в Нидерландах и Бельгии. В нем сочетаются такие специфические вещи, как молоко, чай и алкоголь.

Что нужно: 800 мл молока, 100 мл. Чая, 10 г сахара, 3 палочки корицы, шафран, гвоздика, мускатный орех, 3 ст. ложки крахмала. По желанию - алкоголь.

Как приготовить: Молоко смешайте с чаем, поставьте на медленный огонь. Варите смесь 30 минут, следите, чтобы не перекипело. Добавьте сахар, специи и варите еще 10 минут. Отставьте молоко, чтобы оно остыло. После этого растворите крахмал в воде и тонкой струйкой влейте его в молоко. Варите на маленьком огне еще 5 минут.

Эггног

Этот напиток любят в Великобритании и США. И он является обязательным на Рождество в каждом доме.

Что нужно: 500 мл молока, 4 желтка, 100 г сахара, 150 мл рома (по желанию), 1 ч. ложка ванильного экстракта, молотая корица или мускатный орех.

Как приготовить: Взбейте желтки с сахаром до образования пышной массы. Добавьте теплое молоко, прогрейте смесь на водяной бане, тщательно помешивая. Влейте ром и ваниль. Подавайте в чашках, посыпанных корицей или мускатным орехом.

Безалкогольный глинтвейн с безалкогольными напитками

Если вы хотите на праздники полакомиться глинтвейном, но не хотите употреблять алкоголь, то есть отличный выход!

Что нужно: 500 мл гранатового сока, 25 г коричневого сахара, горсть замороженной ежевики или малины, 250 мл яблочного сока, 1 палочка корицы, 1 бадьян, 4 гвоздики, 3 горошины черного перца, 1 апельсин, разрезанный на четвертинки.

Как приготовить: Сок налейте в кастрюлю, добавьте сахар, ягоды и яблочный сок. Когда сахар растворится, добавьте специи и апельсин. Нагрейте на медленном огне до кипения. Процедите в стаканы.

В Украине на Рождество пьют узвар и варенуху (фото: Pixabay.com)

А что любят в Украине

Узвар

Классический напиток, который подают на стол на все Рождественские праздники. В классическом рецепте его варят с сухофруктами: яблоками и грушами. Можно добавить изюм и мед. Подают охлажденным.

Медовуха

Этот напиток популярен не только на Рождество, но и на все другие украинские праздники. Его готовят заранее, поскольку он должен настояться минимум три недели. Для напитка нужны: мед, хмель, специи и дрожжи.

Варенуха

Еще один старинный украинский напиток, который сейчас снова становится популярным. Для него нужны сухофрукты, водка, мед, корица, гвоздика, по вкусу - перец и имбирь.