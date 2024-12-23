Варенуха: рецепт украинского напитка, который в разы лучше водки

Варенуха - старинный украинский напиток, который был любимым на праздничных застольях еще во времена казаков. Сладкий, ароматный и согревающий - узнайте, как правильно приготовить этот уникальный напиток в домашних условиях.

Как приготовить настоящую украинскую варенуху на Рождество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Варенуха - это один из древнейших украинских напитков, который традиционно готовили на праздники, особенно зимой. Ее основа - крепкий алкоголь (преимущественно самогон или водка), фрукты, мед и пряности, придающие напитку неповторимый вкус и аромат.

В древности варенуху подавали не только как угощение, но и использовали для согревания после тяжелой работы на холоде.

Классический украинский рецепт

Ингредиенты:

Водка или самогон - 0,5 л

Сушеные яблоки и груши - по 100 г

Мед - 3 ст. л.

Гвоздика - 5-6 шт.

Черный перец горошком - 5-6 шт.

Корица - 1 палочка или 1 ч. л. молотого

Имбирь (свежий или сухой) - на кончике ножа

Лавровый лист - 1 шт.

Способ приготовления:

Подготовить ингредиенты. В глиняный горшок (или жаростойкую посуду) положить сушеные фрукты, мед и все специи.

Залить алкоголем. Залейте водкой или самогоном так, чтобы ингредиенты были полностью покрыты жидкостью.

Томить в духовке. Закройте горшочек крышкой и поставьте в разогретую до 70-80 градусов духовку. Томите варенуху примерно 1,5-2 часа.

Процедить. После приготовления процедите напиток, чтобы убрать остатки фруктов и специй.

Подавать теплой. Варенуху лучше всего подавать сразу после приготовления, когда она еще горячая, чтобы полностью насладиться ее ароматом.

А вот еще один рецепт варенухи, который предлагает известный украинский кулинар Евгений Клопотенко:

Ингредиенты:

Сухофрукты - 200 г

Водка - 1 л

Мука - 500 г муки

Теплая вода - 300 мл

Соль - щепотка

Булка или круглая буханка хлеба - 1 шт.

Способ приготовления

200 г сухофруктов нужно тщательно промыть под проточной водой и положить в большой огнеупорный кувшин. Добавить 1 л водки и оставить на 30 минут, чтобы сухофрукты набухли. Тем временем разогреваем духовку до 100 градусов.

В миске смешиваем 500 г муки и 300 мл теплой воды, добавляем щепотку соли. Замешиваем однородное тесто и разделяем его пополам.

Первой частью теста тщательно залепляем отверстие кувшина. Накрываем сверху хлебной корочкой или несколькими ломтиками хлеба. Сверху залепляем второй частью теста. Кувшин должен быть герметично закрыт.

Ставим этот кувшин в разогретую до 100 градусов духовку и оставляем томиться на 4 часа. Достаем после этого кувшин и даем полностью остыть.

Переливаем напиток в стеклянную емкость и подаем охлажденным вместе с сухофруктами. Также можно достать фрукты и использовать их для приготовления начинки для пирогов.