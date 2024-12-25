Какао, масала та гарячий шоколад: три рецепти гарячих напоїв для затишку

Какао на молоці

Какао на молоці (фото: Freepik)

Какао - відомий напій з давньою історією. Вважається, що вперше какао приготували Мая, використовуючи какао-боби. Для того, щоб приготувати цей смачний напій, потрібні такі інгредієнти:

какао-порошок - 4 ст. л.

молоко - 700 мл

окріп - 100 мл

цукор - 3 ст. л.

ванільний цукор - 10 г

сіль - дрібка

Як готувати какао на молоці

В невелику каструлю потрібно висипати цукор, какао-порошок та сіль. Залийте інгредієнти окропом та, помішуючи, варіть суміш протягом двох хвилин, на середньому вогні.

Після цього влийте молоко і нагрівайте напій до появи пари. Важливо не доводити какао до кипіння.

Наприкінці приготування додайте ванільний цукор, перемішайте какао та розлийте напій по чашках. За бажанням напій можна прикрасити тертим шоколадом, збитими вершками або маршмелоу.

Гарячий шоколад

Гарячий шоколад (фото: Freepik)

Гарячий шоколад - густий солодкий напій, який може замінити улюблені солодощі. Для приготування гарячого шоколаду треба ці продукти:

темний шоколад - 80-85 г

какао - 2 ст. л.

молоко - 400 мл

цукор - 1 ст. л.

крохмаль - 1/2 ч. л.

Як готувати гарячий шоколад

Для приготування гарячого шоколаду, плитку смаколика потрібно поламати руками або подрібнити ножем. Налийте в чашку 2 ст. л. молока, решту потрібно перелити в каструлю і довести до кипіння на слабкому вогні. Чим жирніше молоко, тим смачніше буде напій.

Додайте шоколад та варіть суміш до однорідної консистенції, постійно помішуючи. В молоці, налитому в чашку, потрібно розчинити крохмаль, після чого додати суміш в гарячий шоколад.

Також всипте цукор та какао-порошок. Перемішуючи шоколадну масу, варіть напій на слабкому вогні до загустіння. Після цього гарячий шоколад можна розливати по горнятках.

Масала чай

Масала чай (ілюстративне фото: Freepik)

Масала чай - напій з молока, чаю та спецій. Масала чай допомагає зігрітися взимку, наповнюючи оселю ароматом прянощів. Для того, щоб приготувати масала чай, знадобляться такі інгредієнти:

чай чорний листовий - 2 ст. л.

молоко (жирність 2,5%) - 1 склянка

вода - 1 склянка

мед - 3 ч. л.

кориця - 1/2 палички

кардамон - 7 шт.

імбир - 7 г

бодян - 2 шт.

гвоздика - 4 шт.

перець-горошок - 7 шт.

Як готувати масала чай

Для того, щоб приготувати чай масала, кардамон, бодян, перець та гвоздику потрібно трохи подрібнити. Пересипте інгредієнти у невелику каструлю та залийте водою.

Почистьте та наріжте імбир на скибки, додайте його разом з корицею та чорним чаєм до каструлі з прянощами. Доведіть суміш до кипіння і одразу вимкніть вогонь.

Зачекайте мінімум 10 хвилин, щоб чай настоявся. Тоді влийте молоко та ще раз доведіть чай масала до кипіння. Після цього напій можна підсолодити медом та розлити по чашках, попередньо процідивши.