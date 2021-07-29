Як вчителі мають виховувати школярів: у МОН дали нові рекомендації
У Міністерстві освіти і науки України до нового навчального року розробили традиційні рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі.
Про це повідомляє Освіта.ua.
Так, педагоги мають поважати школярів та з розумінням ставитися до них.
Окрім того, у документі містяться поради щодо формування в учнів ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання. Також розповідається про профілактику булінгу, вживання наркотиків та запобігання домашньому насильству тощо.
Виховання учнів у школі
Зокрема у виховання школярів повинно входити:
- глибоке розуміння природи учнів, їх індивідуальних рис і можливостей,
- повагу до особистості дитини,
- постійна турбота про гармонійний розвиток учня,
- встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.
У МОН кажуть, що передусім успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем. Важливо, аби вони будувалися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.
Окрім того, педагоги зобов’язані:
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів;
- на особистому прикладі утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності;
- захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації, пропаганди та агітації тощо;
- запобігати вживанню учнями та іншими особами на території школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.
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