Як вчителі мають виховувати школярів: у МОН дали нові рекомендації

У Міністерстві освіти і науки України до нового навчального року розробили традиційні рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі.

Про це повідомляє Освіта.ua .

Так, педагоги мають поважати школярів та з розумінням ставитися до них.

Окрім того, у документі містяться поради щодо формування в учнів ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання. Також розповідається про профілактику булінгу, вживання наркотиків та запобігання домашньому насильству тощо.

Виховання учнів у школі

Зокрема у виховання школярів повинно входити:

глибоке розуміння природи учнів, їх індивідуальних рис і можливостей,

повагу до особистості дитини,

постійна турбота про гармонійний розвиток учня,

встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

У МОН кажуть, що передусім успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем. Важливо, аби вони будувалися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Окрім того, педагоги зобов’язані: