Новая находка. На дне Каховского водохранилища обнаружили артефакты козацкого времени

Каховское водохранилище продолжает открывать человечеству все свои секреты и, в частности, делиться интересными артефактами. На этот раз исследователи снова обнаружили уникальные находки козацкого времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет "Суспільне Дніпро".

Как выглядят новые находки

На дне Каховского водохранилища случайно обнаружили девять пушечных ядер козацкого времени. Их передали краеведу Мирославу Жуковскому.

Уникальность находки в том, что все эти ядра изготовляли вручную из известняка специально под диаметр пушки.

"У нас таких ядер нет, это для нас артефакты номер один по Томакивской Запорожской сече. Сохранились, потому что они находились в грунте, в песке. Там песчаный берег, русло проходило, постепенно образовался ил, они покрылись остатками муляки, я их не мою" , - рассказывает Жуковский.

Ядра с порохом козаки использовали для поражения вражеских кораблей. Фактически это просто камни, которые могли нанести значительный вред.

Пушечные ядра козацкого времени (фото: Общественное Днепр)

Но ядра - не единственная находка на этот раз.

Кроме них удалось обнаружить козацкий погребальный крест. Вытащить его было не так просто, ведь местность, где его нашли, обстреливает армия РФ. Поэтому для этого была организована целая экспедиция.

"Это было сделано летом, по соображениям безопасности мы не объявляем участников этой экспедиции и места обнаружения. Это крест 18 века, он свидетельствует о том, что недалеко было козацкое кладбище, которое было уничтожено. А кресты были либо использованы на бытовые нужды или сброшены на берег Днепра", - говорит Мирослав.

Козацкий погребальный крест (фото: Общественное Днепр)

Он также призывает находящих артефакты украинцев бесплатно передавать их в музей для исследования и хранения.