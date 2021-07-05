У Дніпрі поліція "замела" дебошира: побив дружину з малюком і прокусив ногу "копу"

У Дніпрі поліція намагалася втихомирити п'яного жителя, який кидався з кулаками на дружину і дитину. У результаті неадеквата затримали, але він так чинив опір, що прокусив ногу патрульному.

Патрульні отримали виклик на проспекті Героїв. Там нетверезий чоловік бив свою дружину, яка тримала на руках немовля. На місці копи побачили неадеквата, який чинив опір.

При собі у нього було три ножі, а дружині він погрожував смертю.

"Під час затримання він кидався з ножем, а після прокусив патрульному ногу. Люди розповідають, що чоловік був нетверезий, він стояв зі своєю дружиною і погрожував їй, говорив, що вона буде трупом, після тричі вдарив її. Жінка була з немовлям", - розповіли очевидці.

Патрульні по прибуттю на виклик скрутили і наділи на нього наручники. Городянин кликав на допомогу і кричав, що його вбивають і б'ють. Зараз чоловік перебуває в поліції.

Відео можна подивитися тут.