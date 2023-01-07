Кольцо с каким камнем лучше выбрать для предложения: вот значение каждого

Как выбрать кольцо для предложения руки и сердца (freepik)

Красивое кольцо, выбранное с учетом внешности и особенностей девушки - просто отличный подарок. Выбор кольца - очень ответственная задача для мужчины, ведь важно выбрать именно то, которое больше всего понравится новой владелице.

Об этом пишет SantePlus.

Как выбрать кольцо для предложения Первое нужно узнать размер кольца девушки. Лучшим вариантом остается настоящий бриллиант, его характеристики символизируют долговечные отношения. Бриллиант не должен быть слишком большим, ведь его будет неудобно носить каждый день. Самые драгоценные камни имеют следующие значения: Алмаз считается самым ценным и твердым драгоценным камнем. Его часто ассоциируют с вечной любовью и браком;

Рубин считается страстным и могучим драгоценным камнем. Его ассоциируют с любовью, мудростью и королевской властью;

Изумруд - ярко-зеленый драгоценный камень, который часто ассоциируется со спокойствием, надеждой и исцелением;

Сапфир - ярко-синий драгоценный камень, который ассоциируется с мудростью, верностью и духовной силой;

Опал - это драгоценный камень, демонстрирующий ряд блестящих и меняющихся цветов. Его часто ассоциируется с творчеством и удачей;

Аметист - драгоценный камень фиолетового цвета, который ассоциируется с равновесием и спокойствием;

Топаз - желтый или синий драгоценный камень. Он ассоциируется с силой и мудростью;

Гранат - это драгоценный камень красного цвета, который ассоциируется с любовью и страстью. Как распознать качественный камень Чтобы распознать качественный камень, следует учитывать несколько критериев: Цвет - для некоторых драгоценных камней, таких как бриллианты, бесцветие является синонимом высшего качества;

Чистота - качественный драгоценный камень не должен иметь недостатков, видимых невооруженным глазом. Чем чище камень, тем он будет дороже;

Чем тяжелее камень, тем дороже он будет. Однако важно отметить, что вес в каратах не должен являться единственным критерием качества драгоценного камня;

Сертификат качества содержит подробную информацию о характеристиках драгоценного камня и представляется независимой лабораторией. Прежде чем покупать драгоценный камень, важно убедиться в том, что сертификат выдан авторитетной лабораторией.