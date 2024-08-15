Натуральные средства от ос: как отпугнуть опасных насекомых без химии

Осы - это настоящий бич в саду. Даже один их укус может нанести человеку вред, да и просто - это очень больно. Поэтому от ос нужно избавиться любой ценой, желательно - не нанося вред растениям и вам самим опасной химией. Так как отпугнуть или уничтожить ос натуральными средствами?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие есть натуральные вещества и методы, чтобы осы навсегда покинули ваш двор и дом.

Почему осы опасны?

Пчелы, как правило, редко вредят людям, и это происходит только тогда, когда их беспокоят у улья. В отличие от них, осы гораздо более агрессивны и могут кусать людей в любом месте - будь то в естественных условиях или в пределах города.

Почему нужно быть аккуратным с осами? Дело в том, что яд имеет достаточно сильное влияние и может серьезно угрожать здоровью человека, независимо от его возраста. Особенно опасен осиный яд для тех, кто имеет повышенную чувствительность или склонность к аллергии.

Реакция на укус осы может варьироваться от простой местной аллергической реакции до опасного анафилактического шока, нуждающегося в немедленной медицинской помощи.

Еще один важный момент - осы могут кусать не один раз. Это не пчелы, которые после укуса оставляют свое жало и гибнут. Осы способны кусать несколько раз подряд и могут нападать роем, становясь с каждым укусом все более агрессивными.

Их невозможно испугать маханием рук или громкими криками - это лишь провоцирует их на еще более интенсивный приступ.

Как избавиться от осиного гнезда?

Осы обычно строят свои гнезда в уютных, малозаметных местах, таких как под крышей дома или в углах построек. Если вы обнаружили осиное гнездо на своем участке и хотите избавиться от него, вот несколько советов, которые помогут сделать это безопасно и эффективно:

Лучшее время для удаления гнезда - зима. В этот период осы находятся в состоянии покоя и менее активны, поэтому риск быть покусанным минимален. Летом, когда осы активны и агрессивны, пытаться удалить гнездо очень опасно.

Подготовка к удалению гнезда. Перед тем как удалять гнездо, рекомендуется в сутки обработать его аэрозолем от насекомых. Это поможет снизить активность ос и сделает процесс удаления более безопасным.

Безопасное удаление гнезда. Оденьтесь в плотную защитную одежду и перчатки, чтобы минимизировать риск укуса. Когда вы снимете гнездо, его следует сжечь или уничтожить другим надежным способом, чтобы избежать возврата ос.

Осы строят такие же соты, как и пчелы (фото: Pxhere.com)

Как избавиться от ос натуральными методами?

Если вы хотите избавиться от ос, используя только природные средства, существует несколько эффективных способов сделать это.

Использование кипятка

Кипяток - это простой и доступный способ борьбы с осами. Если вылить ведро кипяченой воды на осиное гнездо, это мгновенно убьет значительное количество ос и разрушит их гнездо.

Однако может потребоваться несколько таких попыток, чтобы полностью уничтожить гнездо и отсоединить его от места, где оно было прикреплено. Добавление моющего средства к кипятку может помочь замедлить ос, что даст вам больше времени для безопасного отступления.

Мыльный раствор

Еще один простой, но эффективный метод - это использование мыльного раствора. В пульверизатор, практически заполненный водой, добавьте несколько столовых ложек моющего средства.

Обильно опрыскивайте осиное гнездо этим раствором, а затем быстро покиньте место происшествия.

Эфирное масло

Осы не любят определенные ароматы, такие как мята, цитрусовые, гвоздика и лемонграсс. Наполните пульверизатор водой, добавьте несколько капель эфирного масла и обработайте места, где видели ос.

Кроме того, вы можете использовать свечи или саше с ароматом этих масел, чтобы отпугнуть ос. Этот метод не убивает насекомых, но удерживает их вдали от определенной территории.

Запах молотого кофе

Молотый кофе имеет запах, который осы просто не переносят.

Для использования этого метода насыпьте немного молотого кофе в железную кружку и слегка подогрейте его на огне. Это позволит аромату кофе быстро распространиться в помещении или на открытой территории возле отпугивающего ос дома и заставит их держаться подальше.

Веники из полыни или мяты

Еще один естественный способ борьбы с осами - это использование веников из полыни или мяты. Их можно развесить по периметру вашей дачи или сада.

Эти растения обладают ароматами, которые не нравятся не только осам, но и другим вредителям. Со временем, когда веники высохнут, их следует заменить новыми, чтобы эффективность оставалась высокой.