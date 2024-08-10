Можно ли есть фрукты и овощи, на которые садились осы? Узнайте всю правду
Украинцы обычно покупают свежие фрукты на рынках или в киосках на улице. Очень часто там на продукты садятся осы.
Можно ли употреблять такие фрукты, если на них села насекомое, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Можно ли есть еду, на которой сидела оса?
Осы - опасные насекомые, но угроза заключается не только в их яде, который они впрыскивают через жало. Дело в том, что они могут переносить болезнетворные бактерии. Потребление пищи, на которую попало это насекомое, не должно иметь таких последствий, в отличие от продуктов, которые ели осы. Так что лучше этого не делать.
Осы питаются продуктами растительного происхождения, такими как свежие и гнилые фрукты, а также продуктами животного происхождения, падалью.
Не избегают эти насекомые канализации и мусорных свалок, кишащих бактериями. Таким образом, они могут переносить в пищу такие патогены, как сальмонелла или кишечная палочка, вызывая пищевое отравление и гастроэнтерит.
Если плоды погрызли осы, вы можете отрезать кусочек, но людям с ослабленным пищеварением или иммунной системой лучше не есть его.
Следует также помнить, что эти насекомые часто вгрызаются в мякоть плода, поэтому их трудно увидеть.
Это может привести к укусу языка, губ, полости рта или горла. Это одна из самых опасных ситуаций даже для человека, не имеющего аллергии на осиный яд.
Это может привести к отеку, что делает невозможным дыхание. Однако у аллергиков может возникнуть даже анафилактический шок. Однако это не единственные угрозы, связанные с бактериями, которыми могут заразиться осы.
Какие заболевания переносят осы?
Риск заболевания от ос может быть связан с укусами этих насекомых. В отличие от пчел, осы (и шершни) часто переносят болезнетворные бактерии из-за своего жала. Это типичные микробы, связанные с плохой санитарией.
Эти патогенные бактерии включают фекальные возбудители, включая: энтерококки (такие как Enterococcus faecalis и E. faecium), энтеробактерии, такие как Eschericha coli, а также вызывающие бациллы Proteus mirabilis, среди прочего инфекции мочевыводящих путей.
Возможно также заражение другими условно-патогенными бактериями видов Enterobacter и Klebsiella. Они вызывают заболевания у людей с ослабленным иммунитетом и, как известно, устойчивы ко многим антибиотикам.
Существует еще одна угроза при укусе осы - заражение столбнячными бактериями. Это может возникнуть даже при отсутствии сильной реакции после такого случая. Поэтому людям, которые длительное время не делали такую прививку, следует сделать это в качестве профилактики. Профилактические дозы вакцины против столбняка рекомендованы каждые 10 лет.
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