10 тисяч кроків на день: як легко і просто виконати добову норму

Медики стверджують, що ходьба – один з найпростіших і доступних способів фізичного навантаження. Якщо у вас катастрофічно не вистачає часу і сил на відвідування спортзалу, басейну, і навіть зарядки – таке мінімальне кардіонавантаження істотно поліпшить ваш стан здоров'я.

Але що робити, якщо ви й на щоденну прогулянку ніяк вибратися не можете? Як збільшити кількість кроків, розповіли в Men's Health.

Ходіть в процесі роботи

Ви можете ходити під час розмови телефоном або при проведенні конференції. Нехай дзвінок телефону стане для вас сигналом, що потрібно розім'яти ноги.

Нехай ваша прогулянка буде обмежена розмірами кабінету або коридору, але навіть така ходьба більш корисна, ніж постійне сидіння в кріслі. І чим більше дзвінків - тим більше відстань ви подолаєте за день.

Змініть місце паркування

Якщо ви щодня переміщаєтеся в офіс і з офісу на автомобілі, то змініть звичне місце паркування на те, яке знаходиться за пару кварталів від роботи. Це може полегшити вам пошук вільного місця для машини та дасть можливість пройтися по свіжому повітрю хоча б 10-15 хвилин.

Якщо ви добираєтеся на роботу громадським транспортом – виходьте на 1-2 зупинки раніше і йдіть пішки. Буквально через місяць таких легких тренувань ви помітите зміни.

Проводьте планерки та зустрічі на прогулянках

Якщо вам потрібно щось обговорити з колегами або провести ділову зустріч – вирушайте на прогулянку. Виходьте хоча б до входу в офісну будівлю, пройдіться пішки до парковки та назад, Прогуляйтеся до найближчого скверу.

Ви так нагуляєте більше кроків і що дуже важливо – підвищите ваші шанси правильно розв'язати робочі питання. Рух підвищує креативні здібності на 60%.

Забудьте про ліфти

Ліфти, ескалатори та інші механізми переміщення – більше вам не друзі. Забудьте про них і викресліть їх зі своєї реальності. Переміщайтеся тільки по сходах.

Не обідайте на робочому місці

Перестаньте економити час і не відмовляйтеся від обідньої перерви. Не їжте у своєму офісі та біля комп'ютера. Це дуже шкідливо для фігури - поєднання їжі та роботи сприяє поглинанню більшої кількості їжі.

Тим більше поєднання двох процесів псує обидва однаково - і задоволення від їжі не отримали, і роботу толком не зробили. А в результаті - ми стомлюємося швидше і менше встигаємо.

Ну і щоденний похід на обід, навіть в кафе за рогом або до кавового кіоску – це все одно прогулянка.