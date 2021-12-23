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Вчені з'ясували, скільки кроків на день потрібно робити, щоб жити довше

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Четвер 23 грудня 2021 08:03
Вчені з'ясували, скільки кроків на день потрібно робити, щоб жити довше Фото: з'явилося дослідження про вплив щоденної ходьби на зниження смертності (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Дослідження показали, що щоденні прогулянки, при яких людина робить 4 тисячі кроків, здійснює позитивний вплив на здоров'я та здатні вдвічі знизити смертність у людей у віці від 50 років і старше.

Про це передає Times of India.

Група науковців на чолі з доктором Педро Сен-Морісом проаналізувала дані про 4840 людей, які в період з 2003 по 2006 роки кожен день ходили пішки певну відстань. Після цього стежили за ними 15-18 років.

"Автори в основному зосередилися на тих, хто пройшов 8000 і 10000 кроків на день і прожив довше, ніж ті, хто пройшов лише 4000 кроків чи менше. Але проходити 8-10 км на день непросто... а може, і не потрібно", - йдеться в матеріалі.

Так, дослідники дійшли висновків, що ходьба 4 тисячі кроків на день в порівнянні з 2 тисячами сприяла тому, що здоров'я зміцнювалося і тривалість життя збільшувалася, а смертність серед людей старше 50 років була знижена вдвічі.

Чотири тисячі кроків становлять близько 3,2 км/день. Для образного прикладу, це як у столиці пройтися від Софії Київської до Контрактової площі (до метро) Володимирівською вулицею та Андріївським узвозом.

І хоча для відстеження зручно використовувати цифрові методи (гаджети з функцією крокоміра), можна легко обійтися і без таких девайсів - всього 30-45 хвилин швидкої ходьби в сумі дають 4 тисячі кроків.

Також зазначається, що при ходінні можна комбінувати різні швидкості - від швидшої до помірної й навпаки, і тримати один темп зовсім не обов'язково, адже "ходьба дає можливість різноманітності та експериментів".

Ще в матеріалі озвучується рекомендація по можливості не бути у навушниках або розмовляти телефоном під час таких "оздоровчих прогулянок" - краще медитувати на ходу.

Раніше повідомлялося, що вчені розробили простий тест, який дозволяє визначити ступінь ризику інсульту і скорочення тривалості життя.

Також ми писали про те, що на початку грудня 104-річна одеситка вакцинувалася від коронавірусу перед подорожжю за кордон.

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