Что носить зимой: 5 стильных сочетаний, чтобы теплая одежда не полнила фигуру
Осень и зима - время, когда хочется не только чувствовать комфорт и тепло, но и оставаться стильной. Поэтому необходимо подготовить несколько луков, которые согреют даже в самые холодные дни и в то же время подчеркнут достоинства фигуры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как одеваться стильно этой зимой и чтобы теплая одежда не полнила фигуру.
Свитер + брюки
Это самый простой вариант на холодное время года. Выбрать можно как стильный гольф-водолазку, так и теплый свитер. С ним хорошо будут сочетаться широкие брюки, а дополнят образ ботильоны или грубые ботинки на тракторной подошве. Завершить образ можно пальто или пуховиком, а также стильной сумкой.
Простой лук на каждый день (фото: instagram.com/dawn.tan)
Кардиган + юбка плиссе
Холодное время года - не повод забывать о юбках и платьях. Для деловых встреч или же романтических свиданий подойдет универсальный образ: длинная юбка плиссе и кардиган на пуговицах. Под него в более холодные дни можно поддеть гольф-водолазку. Дополнят лук ботильоны или высокие сапоги.
Универсальный образ (фото: instagram.com/daniellejinadu)
Трикотажное платье + пальто
Еще один вариант на осень - простое трикотажное платье в длине макси и теплое пальто. Подберите и то, и то в серой гамме, чтобы вещи гармонировали между собой. Дополнят лук сапоги или ботильоны и стильная сумка в самом трендовом цвете осени - коричневом.
Женственный лук на осень (фото: instagram.com/anoukyve)
Короткая юбка + свитер
Для тех модниц, кто готов на эксперименты, советуем присмотреть на осень и зиму юбку мини. Ее можно сочетать со свитерами и водолазками, а также дополнить лук капроновыми колготками и высокими сапогами на каблуках. Сверху накиньте пальто или куртку.
Вариант образа на осень (фото: instagram.com/annelauremais)
Пиджак + широкие джинсы
Для деловых луков присмотрите классический пиджак или же модель в стиле оверсайз. Его можно сочетать как с брюками, так и с джинсами. Дополните образ футболкой, лонгсливом или тонким гольфом-водолазкой.
Образ в офис (фото: instagram.com/lovisabarkman)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Dawn Tan, Danielle Oreoluwa Jinadu, Anouk Yve, Adenorah, Lovisa Barkman.