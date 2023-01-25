Это только вредит организму: какие ошибки совершают люди во время питья воды

Многие люди заставляют себя пить очень большое количество воды, ведь думают, чем больше - тем лучше. Однако это не так и такая ошибка только вредит организму.

Об этом рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в Instagram .

Распространенные ошибки

Пить много воды

Такая ошибка может привести к обезвоживанию. Все потому, что большое количество воды может вымыть запасы электролитов и стать причиной нехватки натрия в крови. А это, по словам эксперта, одна из форм обезвоживания.

Пить очень быстро

Эксперт говорит, что это может привести к отеканию. Все из-за натрия, который начинает поступать в клетки очень быстро. Однако вне клеток образуется дисбаланс и как следствие - отек.

Пить много слишком холодной воды

Если у человека есть проблемы с ЖКТ (например, вздутие), то слишком холодная вода может замедлить работу блуждающего нерва, отвечающего за пищеварение.

Вода из-под крана

Воду из крана лучше не пить, ведь в ней есть фтор, хлор и частицы пластика. А это влияет на гормоны и работу мозга. В частности, фтор мешает работе эпифиза, отвечающего за суточные ритмы и это может повлиять на качество сна.

Суточная норма воды

Потребность в воде у каждого человека - примерно 30 мг воды на килограмм здорового веса. То есть если человек весит 70 кг и этот вес в пределах нормы, то его организм за день должен получить 2,1 л воды.

Утром следует за 15-20 минут до завтрака выпить стакан теплой воды. К ней можно добавить несколько капель лимонного сока. Она включает в работу желудочно-кишечный тракт, способствует выделению желчи и это способствует процессу пищеварения.