Как долго в Украине удержится жара: прогноз синоптиков до конца лета

Сухая и жаркая погода с температурой выше 30 градусов, скорее всего, удержится в Украине до конца лета. Похолодания можно ожидать в начале осени.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, такая она и сохранится, ничего существенно не изменится", - сказал синоптик.

По его словам, дожди возможны только в Карпатах, небольшие дожди - в северных и северо-восточных областях, но их будет мало.

Билык отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое понижение температуры".

Синоптик напомнил, что жарким был "почти весь август", но "когда-то это закончится". "Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают в начале сентября (похолодание - ред.)", - добавил он.