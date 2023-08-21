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Как долго в Украине удержится жара: прогноз синоптиков до конца лета

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Украина, Понедельник 21 августа 2023 14:08
Как долго в Украине удержится жара: прогноз синоптиков до конца лета Фото: жара удержится до конца лета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сухая и жаркая погода с температурой выше 30 градусов, скорее всего, удержится в Украине до конца лета. Похолодания можно ожидать в начале осени.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, такая она и сохранится, ничего существенно не изменится", - сказал синоптик.

По его словам, дожди возможны только в Карпатах, небольшие дожди - в северных и северо-восточных областях, но их будет мало.

Билык отметил, что такая погода будет наблюдаться до конца месяца, "и где-то на сентябрь возможно ощутимое понижение температуры".

Синоптик напомнил, что жарким был "почти весь август", но "когда-то это закончится". "Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают в начале сентября (похолодание - ред.)", - добавил он.

Напомним, в последние дни в Украине держится жаркая погода с температурой до 35 градусов тепла днем.

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