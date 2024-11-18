Как варить креветки, чтобы не испортить морепродукты: советы от поваров и домохозяйств

Креветки - это деликатес, который любят многие. Однако, чтобы насладиться их нежным вкусом, необходимо правильно приготовить этот морепродукт.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно варить креветки, чтобы сохранить их вкус и полезные свойства.

Правильно выбрать креветки

Перед тем как варить креветки, важно правильно выбрать морепродукты. Лучше всего покупать свежие креветки, но если вы покупаете замороженные, обратите внимание на несколько моментов.

Замороженные креветки должны быть без льда на оболочке и не обладать сильным запахом. Убедитесь, что они хранятся в герметичной упаковке. Кроме того, если креветки хранились в холодильнике слишком долго, это может повлиять на их вкус.

Если вы хотите сэкономить время на приготовлении, можно выбирать очищенные креветки. Также замороженные креветки уже могут быть отварными - в этом случае на их приготовление понадобится еще меньше времени.

Чистить или не чистить

Чистить или не чистить креветки - часто задаваемый вопрос при приготовлении этих ракообразных. В общем, ответ зависит от личных предпочтений.

Если варить креветки без очищения, хитиновый панцирь поможет сохранить мягкость и вкус мяса. Однако тщательно вымойте креветки, а также снимите ракообразные усики и грязь, чтобы получить наилучший вкус.

Креветки можно варить очищенными и неочищенными (иллюстративное фото: Freepik)

Впрочем, для ускорения приготовления можно использовать предварительно очищенные креветки.

Разморозить креветки

Размораживание креветок помогает равномерно проварить ракообразных и сохранить вкус и полезные свойства. Размораживать ракообразных нужно в холодильнике или при комнатной температуре. Не используйте для этого микроволновку.

Не переваривать креветки

Для того чтобы готовые креветки были сочными и нежными, важно правильно их варить. Прежде всего необходимо довести большое количество воды до кипения. Используйте на 500 г креветок около 2 л воды.

После того как вода закипит, всыпьте креветки в кастрюлю. Важно не переварить морепродукты, чтобы они не стали жесткими.

Креветки варятся очень быстро - ракообразные среднего размера обычно готовы через 2-3 минуты после того, как они всплывут на поверхность.

Определить готовность креветок можно по визуальным признакам. Сырые креветки будут полупрозрачными и серыми, а готовые - непрозрачными, от светло-розового до оранжевого цвета.

Для идеального вкуса блюда важно не переварить креветки (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме этого, хвосты идеально сваренных креветок закручиваются, образуя букву "С". Если переварить креветки, они бледнеют и полностью сворачиваются в плотный круг.

Если вы варите большой объем креветок, разделите их на несколько порций, чтобы все ракообразные были равномерно проварены.

Использовать специи

Чтобы сделать отварные креветки вкуснее, для аромата можно добавить соль, лавровый лист, пару горошин черного перца или другие специи. Кроме этого, для выразительного вкуса, к креветкам можно добавить лимон, растительное масло, чеснок и даже зелень.

Остановить процесс варки охлаждением

Даже после отваривания креветки продолжают подготавливаться под воздействием высокой температуры.

Чтобы не переварить креветки, можно использовать простой метод: после того как они готовы, сразу же окуните их в холодную воду или лед. Это прекратит процесс варки, и тогда сохранится идеальная текстура.

Этот метод позволяет креветкам оставаться нежными и вкусными даже после завершения варки.