16 необычных домашних лайфхаков с обычным мылом

Кусковое мыло используется все реже, но есть много способов применения его в быту. Вот несколько полезных советов, как его можно использовать в повседневной жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему мыло - это не только удобное средство для гигиены, но и отличный помощник для решения различных бытовых проблем.

Мыло для молнии

Если молния на куртке стала заедать, проведите по ней куском мыла. Это поможет рассосать трение и сделает ее более удобной в использовании. Благодаря этому ваша куртка снова будет легко застегиваться.

Защита от грязи под ногтями

Перед тем как отправляться на дачу или в сад, проведите ногтями по куску мыла. Это поможет предотвратить то, чтобы грязь попадала под ногти. Простой лайфхак, который облегчит вам работу на свежем воздухе.

Борьба с вредителями

Для борьбы с вредителями на растениях можно приготовить безопасное средство. Для этого натрите мыло на терке, смешайте с водой в бутылке с распылителем и обработайте нижнюю часть листьев. Это эффективный метод для сохранения здоровья ваших растений.

Игольница из мыла

Один из самых популярных способов использования мыла - сделать из него игольницу. Оберните кусок мыла тканью и втыкайте в него иголки и булавки. Это удобный способ хранить мелкие швейные инструменты.

Смазывание деревянных ящиков

Если ящики в комоде стали трудно открываться, обработайте направляющие куском мыла. Это уменьшит трение и позволит ящикам открываться легко и без скрипа. Простой способ вернуть подвижность мебели.

Лечение скрипов на полу

Если у вас скрипят деревянные полы, попробуйте помочь с мыльной водой. Просто слегка протрите мыльным раствором те места, что скрипят. Это позволит устранить неприятные звуки при ходьбе.

Облегчение забивания гвоздей

Чтобы легче было вбивать гвозди или закручивать шурупы, вставьте их в кусок мыла перед использованием. Это значительно облегчит процесс и сделает его более быстрым. Легкое и быстрое решение для домашних мастеров.

Отучение собак от грызения мебели

Если ваша собака грызет мебель, смазывайте мебельные ножки куском мыла. После этого ей станет неприятно грызть мебель. Это эффективный и безопасный способ сохранить вашу мебель от повреждений.

Обычное мыло способно решить множество бытовых проблем (фото: Freepik.com)

Освежение обуви

Положите на ночь куски мыла в спортивную обувь или любую другую, которая неприятно пахнет. Мыло поглотит запахи и сделает вашу обувь свежей. Простое и экономичное решение для ухода за обувью.

Легкость замка

Если замок стал заедать, натрите его ключом куском мыла. Это сделает его более плавным и позволит без усилий открыть замок. Простое решение для удобства.

Облегчение зуда после укуса насекомых

Мыло может помочь успокоить кожу после укуса насекомых. Лучше всего использовать маленькие обмылки для этого. Просто натрите место укуса и вы почувствуете облегчение.

Снятие старых обоев

Мыльный раствор поможет вам снять старые обои со стен. Смешайте мыло с водой и опрыскайте стены, после чего можете начинать снимать обои. Это простой и эффективный метод для ремонта.

Защита дна чугунного котла

Чтобы дно чугунного котла не покрывалось сажей во время приготовления пищи на открытом огне, смажьте его куском мыла. Это поможет сохранить чистоту и продлить срок службы котла. Легкий способ защитить посуду.

Обнаружение прокола на шине

Чтобы найти прокол на велосипедной шине или детском бассейне, протирайте резину мыльным раствором. В месте прокола появятся пузырьки, и вы точно будете знать, где нужно ремонтировать. Быстрый и удобный метод для мелких поломок.

Маскировка следов от шурупов

Мыло также может помочь скрыть следы от шурупов или гвоздей на стенах. Выберите кусок мыла, который по цвету подходит к стене, и с помощью него замаскируйте следы. Это позволит сохранить эстетику интерьера.

Устранение скрипа петель

Чтобы старые двери или калитка больше не скрипели, потрите их петли куском мыла. Это простой метод устранения шума и облегчения открывания дверей. Теперь ваша дверь снова будет работать без лишнего шума.