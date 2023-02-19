Как правильно мерить давление автоматическим и механическим тонометром, чтобы цифры "не врали"

Существует три основных вида тонометров – механический, автоматический и полуавтоматический, и у каждого есть свои особенности. Кроме того, к процедуре измерения нужно правильно готовиться.

Правильное измерение давления, особенно для людей с артериальной гипертензией (хроническим заболеванием с повышенным АД), имеет очень важное значение. Ведь они должны контролировать свое состояние регулярно, чтобы понимать, когда что-то идет не так.

Как правильно измерять давление, и каких ошибок не стоит допускать – в материале Styler ниже.

В чем разница между тонометрами

В механических тонометрах используется манжета для предплечья, воздух нагнетается вручную с помощью груши и клапана, а результат выводится на манометр. При этом слушать пульс вам нужно будет на слух с помощью фонендоскопа.

В автоматических тонометрах процесс измерения давления исключает какие-либо движения человека, кроме выбора необходимых функций, поскольку воздух нагнетается с помощью электрического компрессора, а результат выводится на электронный циферблат.

Полуавтоматические тонометры – это нечто среднее между механическими и автоматическими, где используется ручная груша для закачки воздуха, а результат обрабатывается и выводится на дисплей.

Кардиолог Наталья Федов в Instagram советует при выборе модели проконтролировать соответствие размера манжеты к объему вашего плеча. Для этого нужно измерить обвод плеча посредине между локтевым и плечевым суставами.

А вот модели "на запястье" рекомендуется использовать в качестве варианта для путешествий.

Кардиолог, для домашних измерений, рекомендует пациентам автоматический или полуавтоматический тонометр. Врач уверяет, что гаджетам такого типа вполне можно доверять. К тому же они более просты в использовании.

Главная разница между тонометрами – это цена, где автоматические модели самые дорогие.

Как правильно измерять давление

Для механического тонометра:

наложите манжет на плечо (2-3 см выше кубитальной ямки).

С помощью груши нагнетайте воздух в манжет.

Фонендоскоп держите на артерии.

Выпустите равномерно воздух из клапана.

Зафиксируйте показатели появления и исчезновения тонов.

Начало звуковых тонов – систолический, исчезновение – диастолический показатель.

Для автоматического тонометра:

Отдохните 5 минут

Сядьте на стульчик с прямой спиной, обе стопы должны быть на полу.

Разместите руку на уровне грудной клетки или сердечного участка.

Не двигайтесь, не разговаривайте, пока аппарат не измерит АД.

Фото: instagram.com/dr.fediv

Главные ошибки при измерении давления:

Манжета слишком большая или неправильно зафиксирована (слишком свободно или поверх одежды).

Не было выдержано 5 минут покоя перед измерением.

Разговор при измерении.

Употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, курение перед процедурой.

Неправильная поза. Да, нога за ногу тоже влияет на точность показателей.

Не выдержан перерыв 2-3 минуты между замерами. Пауза необходима, чтобы сосуды восстановились.

Полный мочевой пузырь может повысить показатели.

Врач-кардиолог Наталья Герасим в Instagram советует в случае сомнений в исправности тонометра проверить его на приеме у кардиолога.