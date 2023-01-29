Как понять, что вы готовы к новым отношениям: всего 4 "звоночка"
После завершения отношений наша жизнь не заканчивается, и мы часто стремимся начать новые. Но бывает, так спешим забыть бывшего, что жадно ищем новых чувств, и совершаем ошибки. Как же понять, что сейчас удачное время искать свою судьбу?
Об этом пишет Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".
Главное правило
Для построения новых здоровых отношений необходимо полностью завершить прошлые. Иначе ничего хорошего построить вам не удастся.
Если вы все еще сравниваете нового кандидата с эксом, если не спите по ночам, думая о былой любви – новую страницу открывать точно рано.
Как понять, что вы уже готовы к новым отношениям
Психологи выделяют четыре основных "звоночка":
- Вы перестали постоянно думать о прошлых отношениях
После расставания многие не могут выбросить бывшего из головы и сердца, ищут виновных, плачут в подушку, спят в его футболке. Если это присутствует в вашей жизни, вам нужно время – к новым отношениям вы еще не готовы.
- Вы не огорчаетесь и не жалеете себя, когда видите счастье других
Когда вы видите счастливые пары, вы чувствуете радость за них, а не жалость к себе из-за одиночества. Когда вы начнете улыбаться, встречая на улице влюбленных, это "звоночек" для вас – пришло и ваше время искать половинку.
- Вы ищете партнера для жизни, а не отношения, чтобы кому-то доказать
Вы не пытаетесь угодить маме, которая напоминает о "часиках" и внуках. Не хотите обогнать коллег или бывших одноклассниц и поскорее выйти замуж. Ваш партнер – это только ваш выбор, а по мнению других вам должно быть безразлично.
- Вы верите в любовь
И это – главное. А значит все у вас будет!
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