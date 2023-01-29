Как понять, что вы готовы к новым отношениям: всего 4 "звоночка"

После завершения отношений наша жизнь не заканчивается, и мы часто стремимся начать новые. Но бывает, так спешим забыть бывшего, что жадно ищем новых чувств, и совершаем ошибки. Как же понять, что сейчас удачное время искать свою судьбу?

Главное правило

Для построения новых здоровых отношений необходимо полностью завершить прошлые. Иначе ничего хорошего построить вам не удастся.

Если вы все еще сравниваете нового кандидата с эксом, если не спите по ночам, думая о былой любви – новую страницу открывать точно рано.

Как понять, что вы уже готовы к новым отношениям

Психологи выделяют четыре основных "звоночка":

Вы перестали постоянно думать о прошлых отношениях

После расставания многие не могут выбросить бывшего из головы и сердца, ищут виновных, плачут в подушку, спят в его футболке. Если это присутствует в вашей жизни, вам нужно время – к новым отношениям вы еще не готовы.

Вы не огорчаетесь и не жалеете себя, когда видите счастье других

Когда вы видите счастливые пары, вы чувствуете радость за них, а не жалость к себе из-за одиночества. Когда вы начнете улыбаться, встречая на улице влюбленных, это "звоночек" для вас – пришло и ваше время искать половинку.

Вы ищете партнера для жизни, а не отношения, чтобы кому-то доказать

Вы не пытаетесь угодить маме, которая напоминает о "часиках" и внуках. Не хотите обогнать коллег или бывших одноклассниц и поскорее выйти замуж. Ваш партнер – это только ваш выбор, а по мнению других вам должно быть безразлично.

Вы верите в любовь

И это – главное. А значит все у вас будет!