Як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків: усього 4 "дзвіночки"

Після завершення стосунків, наше життя не закінчується, і ми часто прагнемо почати нові. Але буває, так спішимо забути колишнього, що жадібно шукаємо нових почуттів, і робимо помилки. Як же зрозуміти, що зараз вдалий час шукати свою долю?

Головне правило

Для побудови нових здорових стосунків необхідно повністю завершити минулі. Інакше нічого хорошого збудувати вам не вдасться.

Якщо ви все ще порівнюєте нового кандидата з ексом, якщо не спите ночами, думаючи про колишнє кохання - нову сторінку розгортати точно рано.

Як зрозуміти, що ви вже готові до нових стосунків

Психологи виділяють чотири основні "дзвіночки":

Ви перестали постійно думати про минулі стосунки

Після розставання багато хто не може викинути колишнього з голови та серця, шукає винних, плаче в подушку, спить в його футболці. Якщо це присутнє у вашому житті, вам потрібен час - до нових стосунків ви ще не готові.

Ви не засмучуєтеся і не жалієте себе, коли бачите щастя інших

Коли ви бачите щасливі пари, ви відчуваєте радість за них, а не жалість до себе через самотність. Коли ви почнете усміхатися, зустрічаючи на вулиці закоханих, це "дзвіночок" для вас - прийшов і ваш час шукати половинку.

Ви шукаєте партнера для життя, а не стосунки, щоб комусь щось довести

Ви не намагаєтеся догодити мамі, яка нагадує про "годинник" і онуків. Не хочете обігнати колег чи колишніх однокласниць і швидше вийти заміж. Ваш партнер - це лише ваш вибір, а на думку інших вам має бути байдуже.

Ви вірите в кохання

І це - головне. А значить, все у вас буде!