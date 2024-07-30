Как понять, что вы действительно голодны. Тренер назвал три основных признака

Калорийная пища дарит человеку больше радости, чем, например, огурцы и брокколи. Поэтому понимать когда вам действительно нужно поесть, а не поднять себе настроение едой - важный навык.
Три главных признака голода, называет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Ненастоящий голод возникает внезапно
После еды желудок постепенно освобождается от пищи, в нем постепенно начинает вырабатываться гормон голода грелин, поэтому истинный голод наступает и усиливается постепенно. Если вам срочно захотелось употребить что-нибудь калорийное - то это ненастоящий голод.
"Это не голод, это рефлекс, не повинуйся ему", - советует Виктор.
Ненастоящий голод невозможно отложить
Так как настоящий голод нарастает постепенно, потребление пищи можно отсрочить. Ненастоящий голод - это импульс, сильное желание, стремящееся реализоваться в действии. Вам хочется, например, булочку с молоком, прямо сейчас.
Вам хочется чего-то конкретного
По настоящему голодному человеку нравится все. Если вам захотелось чего-нибудь конкретного, это может быть признаком того, ваш мозг вспомнил, как ему было хорошо при потреблении чего-нибудь калорийного.
Уметь отличать настоящий голод от ненастоящего - полезный навык. Тренер советует питаться регулярно в одни и те же часы.
"К примеру, я ем трижды в день: с 8 по 10 час; с 13 по 15; с 19 по 21. И старался бы где-то в эти рамки попадать, но без лишнего перфекционизма. Когда ты знаешь, что у тебя обед в 13 времени, тебе не надо постоянно себя спрашивать "Я уже голоден, или нет?" - посоветовал Мандзяк.
Напомним, что тренер разнес популярный продукт, который советуют диетологи.
Раньше мы писали о продукте №1, от которого нужно держаться как можно дальше.