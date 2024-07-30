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Как понять, что вы действительно голодны. Тренер назвал три основных признака

Фото: Как понять, что вы действительно ощущаете голод (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Калорийная пища дарит человеку больше радости, чем, например, огурцы и брокколи. Поэтому понимать когда вам действительно нужно поесть, а не поднять себе настроение едой - важный навык.

Три главных признака голода, называет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Три признака ложного голода

Ненастоящий голод возникает внезапно

После еды желудок постепенно освобождается от пищи, в нем постепенно начинает вырабатываться гормон голода грелин, поэтому истинный голод наступает и усиливается постепенно. Если вам срочно захотелось употребить что-нибудь калорийное - то это ненастоящий голод.

"Это не голод, это рефлекс, не повинуйся ему", - советует Виктор.

Ненастоящий голод невозможно отложить

Так как настоящий голод нарастает постепенно, потребление пищи можно отсрочить. Ненастоящий голод - это импульс, сильное желание, стремящееся реализоваться в действии. Вам хочется, например, булочку с молоком, прямо сейчас.

Вам хочется чего-то конкретного

По настоящему голодному человеку нравится все. Если вам захотелось чего-нибудь конкретного, это может быть признаком того, ваш мозг вспомнил, как ему было хорошо при потреблении чего-нибудь калорийного.

Как отличить голод?

Уметь отличать настоящий голод от ненастоящего - полезный навык. Тренер советует питаться регулярно в одни и те же часы.

"К примеру, я ем трижды в день: с 8 по 10 час; с 13 по 15; с 19 по 21. И старался бы где-то в эти рамки попадать, но без лишнего перфекционизма. Когда ты знаешь, что у тебя обед в 13 времени, тебе не надо постоянно себя спрашивать "Я уже голоден, или нет?" - посоветовал Мандзяк.

 

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