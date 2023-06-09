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Как понять, что вы невыносимы в отношениях: тест на три простых вопроса

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Пятница 09 июня 2023 22:01
Как понять, что вы невыносимы в отношениях: тест на три простых вопроса Как понять причину несчастливых отношений (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Причиной несчастливых отношений можете быть именно вы, даже не осознавая этого. Действительно, иногда мы обвиняем партнера или же ищем какие-то объективные причины - нехватку финансов, маленький ребенок, совместное проживание с родителями, а поискать "корень зла" в себе забываем.

Как с помощью простого теста узнать, что вы слишком придираетесь и является настоящей "прицепой", в Instagram рассказала психолог Татьяна Гнатюк.

Являетесь ли вы тем человеком, который портит отношения?

Задайте себе три вопроса:

  • Думаете ли, что партнер не в состоянии удовлетворить вашу просьбу?

Вам кажется, что бы вы не попросили, он/она все сделает не так, и вы об этом прямо заявляете, придираясь и критикуя.

  • Настаиваете ли на мгновенных действиях, независимо от его/ее потребностей в это время?

Он/она читает книгу, а вы начинаете настаивать, что нужно здесь и сейчас сходить в магазин, починить стиральную машину или просто поговорить.

  • Повторяете ли постоянно свои одни и те же просьбы, требования, желания?

Вам может казаться, что он/она вас не понимает, не слушает, не может правильно что-либо сделать, сколько бы вы ни просили.

Если ваш ответ на все вопросы "да", поздравляем! Вы являетесь "прицепой", то есть придирчивым в отношениях.

Как изменить свое поведение

Психолог советует попробовать другое общение.

"Сначала скажите, что именно вас огорчает. Обязательно установите временные пределы для ваших просьб. Перестаньте повторяться. Сообщите о своих потребностях, остановитесь (молчите) и выслушайте ответ партнера", - советует эксперт.

  • Вам стоит поинтересоваться его/ее мнением, возможно, у партнера есть лучше идея.
  • Забудьте о "ты"-утверждении (оно всегда будет вызывать сопротивление и защиту). Не "ты всегда поступаешь не так", а "мне нравится, когда ты поступаешь так и так".
  • Расскажите о последствиях, решениях, которые появятся в ходе недостойных поступков и будьте готовы выполнить их.

Ранее психолог также назвала главную причину, почему вы несчастливы в отношениях.

Также читайте о 10 типах любовных отношений, из которых точно ничего не получится.

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