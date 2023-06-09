Как понять, что вы невыносимы в отношениях: тест на три простых вопроса
Причиной несчастливых отношений можете быть именно вы, даже не осознавая этого. Действительно, иногда мы обвиняем партнера или же ищем какие-то объективные причины - нехватку финансов, маленький ребенок, совместное проживание с родителями, а поискать "корень зла" в себе забываем.
Как с помощью простого теста узнать, что вы слишком придираетесь и является настоящей "прицепой", в Instagram рассказала психолог Татьяна Гнатюк.
Являетесь ли вы тем человеком, который портит отношения?
Задайте себе три вопроса:
- Думаете ли, что партнер не в состоянии удовлетворить вашу просьбу?
Вам кажется, что бы вы не попросили, он/она все сделает не так, и вы об этом прямо заявляете, придираясь и критикуя.
- Настаиваете ли на мгновенных действиях, независимо от его/ее потребностей в это время?
Он/она читает книгу, а вы начинаете настаивать, что нужно здесь и сейчас сходить в магазин, починить стиральную машину или просто поговорить.
- Повторяете ли постоянно свои одни и те же просьбы, требования, желания?
Вам может казаться, что он/она вас не понимает, не слушает, не может правильно что-либо сделать, сколько бы вы ни просили.
Если ваш ответ на все вопросы "да", поздравляем! Вы являетесь "прицепой", то есть придирчивым в отношениях.
Как изменить свое поведение
Психолог советует попробовать другое общение.
"Сначала скажите, что именно вас огорчает. Обязательно установите временные пределы для ваших просьб. Перестаньте повторяться. Сообщите о своих потребностях, остановитесь (молчите) и выслушайте ответ партнера", - советует эксперт.
- Вам стоит поинтересоваться его/ее мнением, возможно, у партнера есть лучше идея.
- Забудьте о "ты"-утверждении (оно всегда будет вызывать сопротивление и защиту). Не "ты всегда поступаешь не так", а "мне нравится, когда ты поступаешь так и так".
- Расскажите о последствиях, решениях, которые появятся в ходе недостойных поступков и будьте готовы выполнить их.
Ранее психолог также назвала главную причину, почему вы несчастливы в отношениях.
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