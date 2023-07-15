Как понять, что вам точно звонит мошенник: 5 основных признаков

Без мобильного телефона сложно представить современного человека. Он позволяет не выходя из дома сделать заказ и оплатить коммунальные платежи. Но, кроме этого, телефон дает возможность мошенникам обмануть граждан. Поэтому следует знать о признаках, указывающих на то, что вам звонит мошенник.
Об этом сообщает Itechua.
Иногда могут звонить из "банка", но это повод насторожиться. Вероятность, что вы разговариваете с настоящим сотрудником банка, а не с мошенником, близка к нулю.
Сотрудники банков обычно не звонят по телефону клиентам, а вот мошенники давно научились имитировать любые организации.
В частности, если все дошло до "перевода денег на безопасные счета", "подозрительные транзакции" и любые подобные предложения, лучше сразу прекратить разговор.
Если вы беспокоитесь о сохранении своих денег, то лучше сами позвоните в банк или проверьте состояние счетов через мобильное приложение.
Любой банк стремится защитить данные клиента и его средства. PIN-код, трехзначный CVV на карте и код с SMS придумали для того, чтобы беречь ваши средства. Неудивительно, что мошенники мечтают раздобыть эту информацию.
Едва услышав подобную просьбу и тем более требование - кладите трубку.
В современном мире мошенники постараются использовать любой повод, чтобы выманить деньги. Например, предложат перевести деньги на "безопасный" счет или обменять валюту по сверхвыгодному курсу. Таких схем очень много и постоянно появляются новые.
Важно, если с первых секунд разговора собеседник подталкивает к какому-либо действию, вероятнее всего, это мошенник.
"Срочно" или "немедленно" - это вообще любимые слова телефонных мошенников. Во время диалога они часто подгоняют, ведь "если не переведете деньги на безопасный счет, их украдут".
Оказываясь под таким давлением, человек часто начинает паниковать и перестает критически относиться к словам собеседника. В результате принимается необдуманное решение.
Часто мошенники могут звонить по телефону и говорить, что "просто сейчас кто-то выводит ваши деньги - назовите код, чтобы мы смогли заблокировать счет".
К тому же злоумышленники могут узнать что-то о вас и вашей семье и могут прикрываться настоящими именами ваших родственников или даже выдавать себя за них.
Услышав шокирующую новость от незнакомца, постарайтесь сохранять хладнокровие.
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