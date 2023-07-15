Как понять, что вам точно звонит мошенник: 5 основных признаков

Звонят вам, а не вы

Иногда могут звонить из "банка", но это повод насторожиться. Вероятность, что вы разговариваете с настоящим сотрудником банка, а не с мошенником, близка к нулю.

Сотрудники банков обычно не звонят по телефону клиентам, а вот мошенники давно научились имитировать любые организации.

В частности, если все дошло до "перевода денег на безопасные счета", "подозрительные транзакции" и любые подобные предложения, лучше сразу прекратить разговор.

Если вы беспокоитесь о сохранении своих денег, то лучше сами позвоните в банк или проверьте состояние счетов через мобильное приложение.

Просят секретные данные

Любой банк стремится защитить данные клиента и его средства. PIN-код, трехзначный CVV на карте и код с SMS придумали для того, чтобы беречь ваши средства. Неудивительно, что мошенники мечтают раздобыть эту информацию.

Едва услышав подобную просьбу и тем более требование - кладите трубку.

Разговор сводится к деньгам

В современном мире мошенники постараются использовать любой повод, чтобы выманить деньги. Например, предложат перевести деньги на "безопасный" счет или обменять валюту по сверхвыгодному курсу. Таких схем очень много и постоянно появляются новые.

Решить нужно прямо сейчас

Важно, если с первых секунд разговора собеседник подталкивает к какому-либо действию, вероятнее всего, это мошенник.

"Срочно" или "немедленно" - это вообще любимые слова телефонных мошенников. Во время диалога они часто подгоняют, ведь "если не переведете деньги на безопасный счет, их украдут".

Оказываясь под таким давлением, человек часто начинает паниковать и перестает критически относиться к словам собеседника. В результате принимается необдуманное решение.

Играют на ваших чувствах

Часто мошенники могут звонить по телефону и говорить, что "просто сейчас кто-то выводит ваши деньги - назовите код, чтобы мы смогли заблокировать счет".

К тому же злоумышленники могут узнать что-то о вас и вашей семье и могут прикрываться настоящими именами ваших родственников или даже выдавать себя за них.

Услышав шокирующую новость от незнакомца, постарайтесь сохранять хладнокровие.