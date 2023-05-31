В Украине выявлии еще одну "финансовую пирамиду" и оштрафовали за рекламу

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) во время мониторинга деятельности финансовых пирамид (сомнительных инвестиционных проектов) выявила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, позиционирующего себя как известного международного брокера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

По данным пресс-службы, проект Pelliron не получал никаких разрешений у регулятора и лицензий для предоставления соответствующих инвестиционных услуг на территории Украины, но при этом активно рекламировался на радиостанциях, в частности, на "Хит FM".

Комиссией был установлен заказчик размещения данной рекламы, которым оказалось ООО "Дабл Кейс". Данный проект под видом академии по обучению торговле на финансовых рынках активно привлекает новых клиентов и популяризирует проект Pelliron непосредственно на своей веб-странице.

По результатам рассмотрения ООО "Дабл Кейс" было оштрафовано на сумму 85 тысяч гривен.

Также проект Pelliron внесен в список сомнительных инвестиционных проектов. Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".