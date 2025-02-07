Как понять, что мужчина вас больше не любит? 7 тревожных сигналов

Любовь в браке не исчезает за одну ночь, но бывают моменты, когда кажется, что что-то изменилось. Если вы чувствуете холод в отношениях, обратите внимание на эти сигналы. Они могут свидетельствовать о серьезном кризисе.

Какие 7 признаков могут указывать на то, что у вашего мужчины угасли чувства, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

1. Он избегает общения

Раньше вы говорили часами, а теперь он либо молчит, либо отвечает коротко. Он не интересуется вашими делами, не поддерживает разговор и избегает эмоционального контакта.

2. Ему безразлично, как вы себя чувствуете

Если раньше он спрашивал, устали ли вы, не расстроились ли вы, а теперь его это не волнует - это тревожный знак.

"Любящий мужчина всегда обращает внимание на состояние своей партнерши, как физическое и психологическое", - объясняет коуч.

3. Он не проявляет нежности

Прикосновения, объятия, поцелуи - все это исчезло. Если мужчина перестал физически проявлять любовь без всякого объяснения, это может свидетельствовать о потере эмоциональной связи.

4. Он проводит больше времени без вас

Раньше он хотел проводить с вами вечера и выходные, а теперь ищет любую возможность быть где-то вне дома? Это может быть признаком того, что он не чувствует себя счастливым в отношениях.

"Но не спешите делать выводы только по одному признаку. Могут быть и другие причины", - предостерегает эксперт.

5. Он критикует вас или раздражается без причины

Вместо того чтобы поддерживать, он постоянно недоволен, находит недостатки, упрекает даже по пустякам. Если любое ваше действие его раздражает, возможно, дело не в вас, а в его чувствах.

6. Он не строит совместных планов

Раньше вы обсуждали отпуск, будущие цели, а теперь он уклоняется от таких разговоров или говорит "не знаю"? Это может означать, что он больше не видит вас в своем будущем.

7. Вы чувствуете, что что-то не так

Интуиция редко подводит. Если у вас появилось ощущение, что он отдалился, что вы больше не важны для него, не игнорируйте это.

Что делать?

Первый шаг - откровенно поговорить. Возможно, причина не в потерянной любви, а в стрессе, усталости или других жизненных обстоятельствах.

"Но если мужчина не хочет ничего менять, стоит честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы мириться с этим дальше? Возможно пришло время двигаться дальше, но уже отдельно", - резюмирует Виталий Курсик.