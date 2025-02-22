Могут ли разные политические взгляды привести к разводу? Честный ответ эксперта

Еще несколько лет назад вопрос политических разногласий в семье не казался критичным. Ну, спорили себе за ужином о выборах - и все. Но сейчас, когда политика буквально определяет жизнь и смерть, отношение к ней стало чем-то значительно большим, чем просто "личное мнение".

Действительно ли могут разные политические взгляды разрушить отношения и как быть, если на эту тему в отношениях часто возникают конфликты, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Могут ли разные взгляды разрушить брак?

По словам эксперта - да. И очень быстро. Потому что политика - это не только о выборе партии, но и о ценностях.

"Если один из партнеров поддерживает то, что для другого - недопустимо, это разрушает доверие, вызывает гнев, разочарование, даже отвращение. И очень трудно строить жизнь с человеком, который, например, отрицает войну или оправдывает врага, когда ты сам или твои близкие борются за страну", - объясняет коуч.

Конечно, есть пары, которые "не смешивают политику с отношениями". Но это работает, когда речь идет о нюансах, а не о фундаментальных вещах. Поэтому вопрос здесь не в разногласиях самих по себе, а в их масштабе.

"Если они затрагивают базовые ценности - шансов удержать отношения немного. Потому что невозможно любить по-настоящему, когда внутри тебя разрывает непонимание, как этот человек может мыслить ТАК", - говорит специалист.

Что же делать, если политические взгляды расходятся?

Прежде всего, стоит честно ответить себе на вопрос: эти разногласия - это просто разные взгляды на детали или кардинально противоположные мировоззрения?

Если второе - не стоит тешить себя иллюзиями, что кто-то кого-то "переубедит" или "перерастет". Но если вы оба цените отношения и готовы слышать друг друга, можно попробовать найти общие точки соприкосновения.

Это не значит, что надо замалчивать неудобные темы, но важно не скатываться в агрессию, а искать способ понимать, даже если не соглашаешься.

"Но если внутри постоянно живёт гнев, непонимание или даже пренебрежение к партнёру - стоит признать, что, возможно, этот разрыв уже произошёл. Просто его еще не оформили словами. И тогда вопрос не "Как спасти отношения?", а "Стоит ли их спасать?" - резюмирует Виталий Курсик.