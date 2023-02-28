Россия запустила пропаганду о "ЧВК Редан" к годовщине вторжения в Украину, - Spravdi

Среди украинских подростков ширится и приобретает популярность движение "Редан", возникшее в России. Флешмоб, вероятно, был запущен государством агрессором к годовщине вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( Spravdi ).

Первые потасовки подростков на территории России начались 23-24 февраля. Российские подростки начали устраивать массовые потасовки в разных городах.

"Первые потасовки начались в РФ еще 24-25 февраля. Их информационно поддерживали пропагандистские Telegram-каналы и пропагандистские СМИ", - говорится в сообщении.

При этом уже 28 февраля о "ЧВК Редан" неожиданно был упомянут пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Таким образом, россияне подтвердили вовлеченность Кремля в раскрутку темы драк между подростками.

Начиная с 23 февраля, в российских соцсетях началась спам-рассылка с одинаковым сообщением. Она и запустила флешмоб. Подобным образом распространялись призывы подростков к дракам.

"Этот флешмоб РФ использует, чтобы утверждать, что Украина и Россия - единственное пространство, ведь молодежь повсюду ведет себя одинаково. Но флешмоб не показывает позицию всей молодежи, ведь в реальном флешмобе приняла участие только сотня подростков", - отметили в Spravdi.

Все что известно о "ЧВК Редан" можно прочесть в материале РБК-Украина.