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Россия запустила пропаганду о "ЧВК Редан" к годовщине вторжения в Украину, - Spravdi

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 21:26
Россия запустила пропаганду о "ЧВК Редан" к годовщине вторжения в Украину, - Spravdi Фото: Киберполиция заблокировала 18 каналов и групп, которые "раскручивали" движение "Редан" (hk.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Среди украинских подростков ширится и приобретает популярность движение "Редан", возникшее в России. Флешмоб, вероятно, был запущен государством агрессором к годовщине вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

Первые потасовки подростков на территории России начались 23-24 февраля. Российские подростки начали устраивать массовые потасовки в разных городах.

"Первые потасовки начались в РФ еще 24-25 февраля. Их информационно поддерживали пропагандистские Telegram-каналы и пропагандистские СМИ", - говорится в сообщении.

При этом уже 28 февраля о "ЧВК Редан" неожиданно был упомянут пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Таким образом, россияне подтвердили вовлеченность Кремля в раскрутку темы драк между подростками.

Начиная с 23 февраля, в российских соцсетях началась спам-рассылка с одинаковым сообщением. Она и запустила флешмоб. Подобным образом распространялись призывы подростков к дракам.

"Этот флешмоб РФ использует, чтобы утверждать, что Украина и Россия - единственное пространство, ведь молодежь повсюду ведет себя одинаково. Но флешмоб не показывает позицию всей молодежи, ведь в реальном флешмобе приняла участие только сотня подростков", - отметили в Spravdi.

Все что известно о "ЧВК Редан" можно прочесть в материале РБК-Украина.

Напомним, среди украинских подростков набирает популярность движение "Редан" из РФ. Его участники организуют массовые потасовки в общественных местах. Задержаны уже более 200 представителей субкультуры в нескольких городах Украины. Правоохранители предупреждают, что это движение является ИПСО врага для расшатывания ситуации внутри нашей страны.

Правоохранители в Одессе предотвратили массовую драку подростков, относящих себя к представителям российской субкультуры "ЧВК Редан". Несовершеннолетние планировали устроить стычки возле ТЦ "Панорама".

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