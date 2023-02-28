Киберполиция установила двух администраторов телеграмм-канала "ЧВК Редан"
Правоохранители разоблачили двух несовершеннолетних организаторов молодежного движения, созданного для дестабилизации ситуации в Украине. Ими оказались 16-летний житель Днепра и 13-летний житель Черкасс.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"По словам 16-летнего парня, канал был создан для получения заработка от рекламы, поэтому для популяризации ресурса он использовал название нового молодежного движения. Бронирование рекламы обошлось в 10 долларов США", - говорится в сообщении.
Киберполиция заблокировала телеграмм-канал, которым администрировал несовершеннолетний.
"С парнем и его родителями общаются правоохранители", - резюмировали в полиции.
По состоянию на 28 февраля правоохранители уже заблокировали 18 телеграмм-каналов и групп, созданных для проведения российской ИПСО, искусственной "раскрутки" "ЧВК Редан" на территории Украины и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Также правоохранители установили личность 13-летнего черкасского администратора телеграмм-канала нового молодежного движения. Аккаунт тоже был заблокирован, а детали полицейские выясняют в разговоре с родителями и парнем.
По словам молодого человека, канал он создал для того, чтобы стать популярным и использовал название нового молодежного движения.
Черкасские правоохранители продолжают отслеживать ситуацию.
Напомним, среди украинских подростков набирает популярность движение "Редан" из РФ. Его участники организуют массовые потасовки в общественных местах. Задержаны уже более 200 представителей субкультуры в нескольких городах Украины. Правоохранители предупреждают, что это движение является ИПСО врага для расшатывания ситуации внутри нашей страны.
Правоохранители в Одессе предотвратили массовую драку подростков, относящих себя к представителям российской субкультуры "ПВК Редан". Несовершеннолетние планировали устроить стычки возле ТЦ "Панорама" .
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