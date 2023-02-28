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Киберполиция установила двух администраторов телеграмм-канала "ЧВК Редан"

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 20:28
Киберполиция установила двух администраторов телеграмм-канала "ЧВК Редан" Фото: правоохранители установили лицо, управлявшее каналом "ЧВК Редан" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Черкасец

Правоохранители разоблачили двух несовершеннолетних организаторов молодежного движения, созданного для дестабилизации ситуации в Украине. Ими оказались 16-летний житель Днепра и 13-летний житель Черкасс.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"По словам 16-летнего парня, канал был создан для получения заработка от рекламы, поэтому для популяризации ресурса он использовал название нового молодежного движения. Бронирование рекламы обошлось в 10 долларов США", - говорится в сообщении.

Киберполиция заблокировала телеграмм-канал, которым администрировал несовершеннолетний.

"С парнем и его родителями общаются правоохранители", - резюмировали в полиции.

По состоянию на 28 февраля правоохранители уже заблокировали 18 телеграмм-каналов и групп, созданных для проведения российской ИПСО, искусственной "раскрутки" "ЧВК Редан" на территории Украины и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Также правоохранители установили личность 13-летнего черкасского администратора телеграмм-канала нового молодежного движения. Аккаунт тоже был заблокирован, а детали полицейские выясняют в разговоре с родителями и парнем.

По словам молодого человека, канал он создал для того, чтобы стать популярным и использовал название нового молодежного движения.

Черкасские правоохранители продолжают отслеживать ситуацию.

Напомним, среди украинских подростков набирает популярность движение "Редан" из РФ. Его участники организуют массовые потасовки в общественных местах. Задержаны уже более 200 представителей субкультуры в нескольких городах Украины. Правоохранители предупреждают, что это движение является ИПСО врага для расшатывания ситуации внутри нашей страны.

Правоохранители в Одессе предотвратили массовую драку подростков, относящих себя к представителям российской субкультуры "ПВК Редан". Несовершеннолетние планировали устроить стычки возле ТЦ "Панорама" .

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