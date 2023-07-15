Как узнать, подходит ли вам короткая стрижка: гарантированный способ

Короткие прически на пике популярности в этом году, но решиться состричь волосы, которые отращивали годами, очень непросто. Тем более, когда делаешь это впервые и не знаешь, подойдет ли такой стиль. Но выход есть.

О нем в Instagram рассказала стилист Елена Шевченко. Она предлагает воспользоваться хитростью и произвести замеры.

Какие инструменты нужны для измерения

Стилист, которая сама носит короткую прическу, решила проверить интересный гуляющий в интернете лайфхак.

Вам нужно измерить определенное расстояние на вашей голове, чтобы гарантированно понять, подойдет ли вам такая стрижка

Для этого вам понадобится:

карандаш

сантиметр

Как правильно измерить

Возьмите карандаш, приложите к подбородку и проведите к шее, чтобы другой конец карандаша оказался под мочкой уха.

Измерьте расстояние от мочки до карандаша. Если расстояние меньше 6 сантиметров, короткая прическа вам подходит, если больше - то нет.

Как определить, подходит ли короткая прическа (скриншот)

Какие прически модные в 2023 году

В этом году на пике популярности такие короткие стрижки, как пикси, бикси, френч боб и их вариации.

Пикси (фото: instagram.com/short_hair_sweethearts)

Стрижка бикси (фото: instagram.com/emilyppt)

Френч боб (фото: instagram.com/behindthechair_com)