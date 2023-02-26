Как поливать фиалку, чтобы она непрерывно цвела: секрет опытных цветоводов
Фиалки довольно капризны, но при знании секретов ухода могут радовать вас хоть круглый год цветущей шапкой. При этом неважно, купили ли вы простую сиреневую фиалочку в цветочном магазине или у коллекционера на выставке.
Какой полив самый лучший - узнайте из материала Styler ниже.
Полив бывает трех типов
Поливать фиалку, или как ее еще называют, сенполию, можно сверху, с поддона, или с помощью фитильного полива.
Первый - обычный полив - не рекомендуется, ведь розетка фиалки занимает весь горшок, а фиалку нельзя поливать внутрь розетки, потому что может начаться загноение и растение погибнет.
Профессионалы выбирают полив из поддона, но чаще - именно фитильный полив.
Как поливать фиалку с помощью фитиля
Основа для такого полива закладывается уже при посадке, но начинать поливать можно, когда сенполия уже хорошо укоренится и сможет "пить" через фитиль.
Для фитиля подойдет шнур средней толщины или кусок ткани. Важно, чтобы он был искусственным, ведь хлопок или лен не будут пропускать, а впитывать влагу, а также гнить в почве. Фитиль можно приобрести на спецсайтах или выставках сенполий. Можно нарезать на полоски обычные капроновые кологотки.
Горшок со шнуром для фитильного полива (фото: facebook.com/Елена Руднева)
Пошаговая инструкция
Отрежьте кусок шнура сантиметров 20-30 (в зависимости от размера горшка и растения), прижгите его с обеих сторон на огне, чтобы он не расслаивался.
Обмотайте одним концом шнурка корни фиалки, а другой пропустите в отверстие на дне горшка (он должен выступать сантиметров на 10, чтобы доставать дна поддона для полива).
После посадки первые несколько раз нужно горшок с фиалкой подержать в воде, чтобы фиалка "научилась" пить через фитиль.
В качестве поддона можно использовать прозрачные или полупрозрачные поддоны, в которые вставляется горшок, или поддоны с крышкой и отверстием, на которые можно поставить горшок.
Варианты поддонов для полива фиалок (фото: facebook.com)
При необходимости жидкость для полива (с удобрением или без) подливают в поддон.
В воду для полива можно добавлять удобрение для роста в период вегетации или цветения, когда заметите первую завязь бутонов.
Если сделать все верно, ваша фиалка будет радовать вас шапкой цветов круглый год.
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