Как понять, что мужчина не хочет жениться: 9 признаков, которые раскроют всю правду

Он избегает свадеб. Если мужчина не хочет идти с вами на праздник друзей или родственников и категорически против посещения церемоний, а также находит множество "отмазок" - к собственной свадьбе он тоже не готов.

Он никогда не говорит о браке. Если вы начинаете разговор о свадьбе, а ваш избранник мгновенно меняет тему и не скрывает отвращения - он точно не хочет жениться. Наблюдайте, как мужчина реагирует на слова других о браке, его мимика все покажет.

Как понять, готов ли мужчина к свадьбе (фото: freepik com)

Он ничего не планирует. Если вы видите, что ваш мужчина живет одним днем и ничего не хочет продумывать вперед, перспектива женитьбы его точно не интересует. Он не станет планировать брак и создание семьи, ведь не хочет даже знать, что будет делать через неделю или месяц.

Он постоянно придумывает оправдания. Когда мужчина говорит, что у него нет времени на свадьбу или ему нужно покорить Эверест то того, как он женится - скорее всего, он не планирует ни восхождения на гору, ни брак с вами.

Он говорит, что его и так все устраивает. Если ваш мужчина искренне удивляется вашим вопросам о браке и говорит, что не видит смысла переводить отношения на новый уровень - не утешайтесь мечтами о свадьбе. Он честно признается, что ничего менять не хочет и не будет.

Мужчина, не желающий свадьбы, избегает разговоров о детях (фото: freepik com)

Он постоянно скучает по прошлому. Если ваш избранник вспоминает свою жизнь в студенческие годы или ностальгирует по тому, как ему жилось до того момента, пока он не встретил вас - мечтать о свадьбе не стоит. Вероятно, такой мужчина еще не готов к чему-то серьезному и грезит приключениями.

Его не интересует ваше будущее . Вспомните, как ваш избранник реагирует на то, что вы делитесь с ним своими планами. Если ему плевать на то, чего вы хотите и как будете жить дальше - свое будущее он точно видит не с вами.

Он выбирает друзей-холостяков. Когда ваш мужчина не хочет проводить время с женатыми парами и любит мальчишники, он подсознательно избегает всего, что бы говорило о серьезных отношениях и браке. Маловероятно, что ваш избранник вдруг передумает и захочет свадьбу.

Как понять, что мужчина не хочет жениться (фото: freepik com)

Он никогда не говорит о создании семьи. Эксперты отмечают, что у мужчин нет "часов", которые "тикают" и побуждают их заводить детей и жену. Поэтому обычно они считают, что рождение сына или дочери - логический процесс после женитьбы. Если же мужчина не хочет даже говорить о детях, то он не думает и о свадьбе.