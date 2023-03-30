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Главные ошибки при посадке картофеля: они могут оставить вас без хорошего урожая

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Четверг 30 марта 2023 09:26
Главные ошибки при посадке картофеля: они могут оставить вас без хорошего урожая Какие ошибки при посадке картошки могут лишить вас урожая (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро начнется сезон посадки картофеля и важно знать, какие ошибки допускать нельзя. Правильная посадка этого овоща поможет вам получить хороший урожай, а вот нарушение правил - могут его существенно снизить.

Какие правила при посадке картофеля нельзя нарушать - читайте в материале ниже.

Длинные ростки

Сильно проросшая картошка будет очень долго всходит или же не взойдет совсем. Если росток длиннее 3 см - его нужно обломать. Если меньше - то лучше не трогать.

Картошку для посадки нужно за неделю до посадки подержать на свету, чтобы в ней накопились вещества, нужные для роста.

Очень густая посадка

Картофелю нужно пространство и поэтому сажать его очень близко друг к другу - большая ошибка. Многие так поступают в надежде, что это увеличит урожай.

Если у вас мелкий картофель или резаный - то расстояние должно быть не менее 30-40 см между лунками. А самое оптимальное расстояние между рядками - 60-70 см.

Полезный лайфхак: в конце ряда посадите клубни чаще. Если в ваших рядках где-то картошка не даст ростки и появится пустота - пересадите туда лишние кусты.

Ранняя или поздняя посадка

Если картошку посадить рано, то есть риск, что она начнет замерзать в грунте. Или же картофель будет водянистым - из-за слишком влажной и холодной почвы.

Есть и поздние сроки. Считается, что нужно сажать картошку, когда начинают распускаться листочки. А это обычно начало мая. Самый поздний срок - весенний Николай, 22 мая.

Неправильное удобрение

Картофелю нужно давать максимум удобрения, которое соответствует каждому этапу развития. Земля перед посадкой должна быть подготовлена, а потом нужно давать подкормку.

  • Когда начала появляться ботва - азотную
  • Когда ботва выросла - калийную
  • Когда картошка зацвела - фосфорную

Сбор урожая

Не стоит торопиться и при сборе урожая. Ботва на картофеле должна высохнуть, если она зеленая - собирать урожай рано.

Не стоит держать картофель долго на свету. Выкопанный урожай нужно оставить для просушки на ночь или пару часов, а потом убрать на хранение. Иначе овощ начнет накапливать яд соланин и позеленеет.

Кстати, ранее мы писали о том, когда нужно сажать картошку весной - до Пасхи или после.

А также мы рассказывали о том, какие овощи на огороде нельзя сажать рядом друг с другом.

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