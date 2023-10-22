5 правил счастливой женщины, которые действительно работают

Женщины зачастую ищут свое счастье во вне, они думают, что для этого обязательно нужно быть идеальной, всем угождать и быть замужем. Но времена меняются и женщины тоже.

Правила счастливой женщины

Часто мы задаемся вопросом, может ли женщина испытывать счастье просто потому что она есть у себя и не можем найти ответ, поскольку имеем много сомнений.

Психолог объясняет, что конечно, женщина может проживать счастье, независимо от того, состоит она в отношениях или нет. Есть у нее дети или нет. Удовольствие от своей жизни и от себя, включает сугубо индивидуальный составляющий компонент, что каждую из нас делает радостной.

"Принять тот факт, что ты ценна сама по себе, что ты уже целостная, независимо от внешних обстоятельств - основа самоценности, которая дает свободу быть собой вне зависимости от мнения социума", - отмечает Овчаренко.

Также зачастую мы думаем, что для собственного счастья, мы должны соответствовать каким-то общепринятым нормам, ведь так нас учат с детства. Но Татьяна объяснила это более детально

"Мы растем среди людей. Сначала это занятые взрослые - родители, потом сверстники, коллеги. Так или иначе, мы формируемся под влиянием многих факторов. И сначала ребенок не имея критического мышления вплоть до начала подросткового возраста, впитывает все как губка и берет себе за основу то, в чем он растет. Он изучает себя, даёт себе оценку именно через других", - говорит Татьяна.

Таким образом, обрастая всеми шаблонами и установками, правилами, моделями поведения, которые были в той среде. И лишь, повзрослев, мы начинаем осознавать себя. Проходя кризисы, мы начинаем понимать, что многое, что было ранее взято за основу в жизни - мешает нам сейчас развиваться.

И по словам психолога, мы начинаем вновь поиски себя, смотря на себя и свою жизнь через свою глубину, направляя свой взор и внимание внутрь себя, а не на вне, как это было ранее. И тогда мы приходим к балансу. Что-то оставляем, что-то меняем, потому как уживаться в социуме нам тоже важно. Но уже не во вред себе, и другим".

Счастливая женщина (фото: Freepik)



Счастливая женщина, какая она?

"Разная! Как раз та, которая не ставит себе рамок и установок, какой она должна быть. Это снимает с нее напряженность, контроль и страх остаться одной, разочаровав партнера, выдавая желаемое за действительность", - подметила Татьяна.

По словам психолога, счастливая женщина умеет опираться и на себя и на других. Просить о помощи, не тащить лишнего и вместе с тем вовремя может взять инициативу на себя и решить задачу, даже если в этом будут замешаны другие люди.

Доверие к миру, к жизни - дает ей легкость, даже когда она проживает разные и сложные периоды, которые есть у всех, в ее случае - не исключение. Ведь счастье - это выбор. И в преодолении сложностей большую роль играет именно наше отношение к приходящему, умение управлять своими эмоциями и состояниями, не подавляя их, а проживая.

Такая женщина точно знает, что жизнь в ее руках и она стоит у руля своего корабля, на палубе которого, всегда есть команда поддерживающих и любящих ее людей. Потому как она и сама временами заходит в этот состав по отношению к другим. Любовь - ее основа.

Что мешает женщинам быть поистине счастливыми просто так

"Заморочки, которые мы сами себе же и придумываем. Обиды, иллюзии, непонимание чего хочу, подстраивание, когда нет границ и умения постоять за себя. Умение справляться со своими эмоциями. Особенно, страдают те, кто подавлять свою злость. Замалчивают, жертвуют собой ради других (детей, мужей). Не любят себя и не простраивают свою жизнь самостоятельно", - объясняет Овчаренко

5 правил счастливой женщины, которые работают

1. Быть опорой и поддержкой для себя самой

2. Жить интересно свою жизнь, наполнять ее в соответствии со своими ценностями, желаниями, целями

3. Достигать желаемого, быть реализованной

4. Быть уязвимой, не бояться своих чувств, проявлений себя - быть собой

5. Быть разной.