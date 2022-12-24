Как сделать универсальный порошок для стирки своими руками: вам нужны всего три ингредиента

Что вам понадобится

Кальцинированная сода - 400 г

Пищевая сода - 500 г

Хозяйственное мыло

Любое эфирное масло - по желанию

Как сделать порошок

Наденьте защитные перчатки и приготовьте все ингредиенты, а также глубокую емкость для смешивания.

Возьмите брусок обычного хозяйственного мыла. Цвет особого значения не имеет. Если взять хозяйственное мыло с отбеливающим эффектом, то вы получите отличное средство для стирки белого белья.

Мыло нужно натереть на терке, потом добавьте туда кальцинированную соду. Она доступна в продаже и стоит в среднем от 20 гривен за 0,5 кг.

Потом в смесь добавьте обычную пищевую соду, и все хорошо перемешайте.

Для аромата можно добавить несколько капель любого эфирного масла, только подбирайте запах с учетом ваших предпочтений, так как все белье после стирки будет им пахнуть.

Полученный порошок нужно пересыпать в сухую емкость с плотно закрывающейся крышкой. Хранить такой порошок нужно в сухом месте и при комнатной температуре.

Как использовать такой порошок

Засыпать домашний порошок в специальный отсек стиральной машины не рекомендуется. Его нужно добавлять непосредственно в барабан.

Этот порошок помогает удалить загрязнения с разных тканей и помогает уберечь технику от быстрого изнашивания.

В порошок можно также добавить 2 столовых ложки лимонной кислоты (в порошке) - эффект при выведении пятен будет впечатляющим, а ваша стиральная машинка будет просто сверкать.