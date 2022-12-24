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Как сделать универсальный порошок для стирки своими руками: вам нужны всего три ингредиента

Как сделать универсальный порошок для стирки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Стиральный порошок можно сделать самостоятельно и это средство будет не только полностью натуральным, но еще и гипоаллергенным. Таким порошком можно будет постирать вещи вручную, засыпать его в стиральную машинку, а также использовать как пятновыводитель.

Как сделать стиральный порошок своими руками - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится

  • Кальцинированная сода - 400 г
  • Пищевая сода - 500 г
  • Хозяйственное мыло
  • Любое эфирное масло - по желанию

Как сделать порошок

Наденьте защитные перчатки и приготовьте все ингредиенты, а также глубокую емкость для смешивания.

Возьмите брусок обычного хозяйственного мыла. Цвет особого значения не имеет. Если взять хозяйственное мыло с отбеливающим эффектом, то вы получите отличное средство для стирки белого белья.

Мыло нужно натереть на терке, потом добавьте туда кальцинированную соду. Она доступна в продаже и стоит в среднем от 20 гривен за 0,5 кг.

Потом в смесь добавьте обычную пищевую соду, и все хорошо перемешайте.

Для аромата можно добавить несколько капель любого эфирного масла, только подбирайте запах с учетом ваших предпочтений, так как все белье после стирки будет им пахнуть.

Полученный порошок нужно пересыпать в сухую емкость с плотно закрывающейся крышкой. Хранить такой порошок нужно в сухом месте и при комнатной температуре.

Как использовать такой порошок

Засыпать домашний порошок в специальный отсек стиральной машины не рекомендуется. Его нужно добавлять непосредственно в барабан.

Этот порошок помогает удалить загрязнения с разных тканей и помогает уберечь технику от быстрого изнашивания.

В порошок можно также добавить 2 столовых ложки лимонной кислоты (в порошке) - эффект при выведении пятен будет впечатляющим, а ваша стиральная машинка будет просто сверкать.

Кстати, ранее мы писали о том, что делать, если свет отключили во время работы стиральной машинки.

А еще рассказывали о том, зачем во время стирки в стиральную машинку добавляют соль.

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