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Як зробити універсальний порошок для прання своїми руками: вам потрібні лише три інгредієнти

Як зробити універсальний порошок для прання (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пральний порошок можна зробити самостійно і цей засіб буде не тільки повністю натуральним, а й гіпоалергенним. Таким порошком можна буде випрати речі вручну, засипати його в пральну машинку, а також використовувати як засіб для виведення плям.

Як зробити пральний порошок своїми руками – читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться

  • Кальцинована сода – 400 г
  • Харчова сода - 500 г
  • Господарське мило
  • Будь-яка ефірна олія - за бажанням

Як зробити порошок

Надягніть захисні рукавички та приготуйте всі інгредієнти, а також глибоку ємність для змішування.

Візьміть брусок звичайного господарського мила. Колір особливого значення не має. Якщо взяти господарське мило з ефектом відбілювання, то ви отримаєте відмінний засіб для прання білої білизни.

Мило потрібно натерти на тертці, потім додайте туди кальциновану соду. Вона доступна у продажу та коштує в середньому від 20 гривень за 0,5 кг.

Потім у суміш додайте звичайну харчову соду, і все добре перемішайте.

Для аромату можна додати кілька крапель будь-якої ефірної олії, тільки підбирайте запах з урахуванням ваших уподобань, оскільки вся білизна після прання буде ним пахнути.

Отриманий порошок потрібно пересипати в суху ємність з кришкою, що щільно закривається. Зберігати такий порошок потрібно в сухому місці та при кімнатній температурі.

Як використовувати такий порошок

Засипати домашній порошок у спеціальний відсік пральної машини не рекомендується. Його потрібно додавати безпосередньо до барабана.

Цей порошок допомагає видалити забруднення з різних тканин та допомагає вберегти техніку від швидкого зношування.

У порошок можна також додати 2 столові ложки лимонної кислоти (в порошку) - ефект при виведенні плям буде вражаючим, а ваша пральна машинка буде просто виблискувати.

До речі, ми писали про те, що робити, якщо світло відключили під час роботи пральної машинки.

А ще розповідали про те, навіщо під час прання до пральної машинки додають сіль.

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