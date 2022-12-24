Як зробити універсальний порошок для прання своїми руками: вам потрібні лише три інгредієнти

Пральний порошок можна зробити самостійно і цей засіб буде не тільки повністю натуральним, а й гіпоалергенним. Таким порошком можна буде випрати речі вручну, засипати його в пральну машинку, а також використовувати як засіб для виведення плям.
Як зробити пральний порошок своїми руками – читайте у матеріалі нижче.
Надягніть захисні рукавички та приготуйте всі інгредієнти, а також глибоку ємність для змішування.
Візьміть брусок звичайного господарського мила. Колір особливого значення не має. Якщо взяти господарське мило з ефектом відбілювання, то ви отримаєте відмінний засіб для прання білої білизни.
Мило потрібно натерти на тертці, потім додайте туди кальциновану соду. Вона доступна у продажу та коштує в середньому від 20 гривень за 0,5 кг.
Потім у суміш додайте звичайну харчову соду, і все добре перемішайте.
Для аромату можна додати кілька крапель будь-якої ефірної олії, тільки підбирайте запах з урахуванням ваших уподобань, оскільки вся білизна після прання буде ним пахнути.
Отриманий порошок потрібно пересипати в суху ємність з кришкою, що щільно закривається. Зберігати такий порошок потрібно в сухому місці та при кімнатній температурі.
Засипати домашній порошок у спеціальний відсік пральної машини не рекомендується. Його потрібно додавати безпосередньо до барабана.
Цей порошок допомагає видалити забруднення з різних тканин та допомагає вберегти техніку від швидкого зношування.
У порошок можна також додати 2 столові ложки лимонної кислоти (в порошку) - ефект при виведенні плям буде вражаючим, а ваша пральна машинка буде просто виблискувати.
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