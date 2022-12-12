Зачем во время стирки добавлять соль: лайфхак, который сохранит технику и улучшит состояние одежды

Простые хозяйственные уловки помогают сохранить бытовую технику и улучшить их работу. К примеру, одна чайная ложка соли при стирке способна очистить барабан машинки и улучшить состояние одежды.

Как правильно применять соль при стирке и как она действует на технику и одежду, объясняем в материале Styler.

Зачем добавлять соль в стиральную машинку

Добавление соли во время стирки оказывает положительное влияние и на одежду, и на само устройство. Если хотите очистить машинку от налета и неприятного запаха, нужно засыпать чайную ложку соли, полстакана соды и выставить позицию стирки при высокой температуре.

Для этого лучше всего использовать соль грубого помола. Она эффективно поможет удалить налет и накипь из барабана, грибок и бактерии. А это существенно продлит срок годности техники.

Соль можно также засыпать в отсек для ополаскивателя. Она окажет такие же эффекты, как и при засыпании в барабан.

Также эту приправу можно засыпать в мешочек, крепко завязать, затем положить в машинку и запустить стирку.

Этот способ очень щадящий, поскольку не разъедает покрытие устройства. Соль для очищения техники можно использовать, как только заметите первые признаки налета на элементах стиральной машинки.

Как влияет соль на вещи при стирке:

возвращает одежде насыщенность цветов

делает махровые полотенца пышными, мягкими и яркими.

устраняет запахи и пятна из постельного белья

улучшает выполаскивание порошка из одежды

лишает желтизны

отбеливает старый тюль

Также можно предварительно замочить одежду в соли на час-два, тогда прополоскать и отправить в стиральную машину.