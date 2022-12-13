Свет выключили во время работы стиральной машинки: что делать в этой ситуации

По графику свет должен быть или все опять сбилось, и вы радостно запускаете стиральную машинку хотя бы на короткий режим. И через 10 минут гаснет свет, а белье уже замочено. Знакомая ситуация?

Что делать, если свет отключили во время работы стиральной машинки, рассказали в ТСН.

Что будет с машинкой

Во многом это зависит от самой марки и модели стиральной машинки. Более современные машинки приспособлены к экстренным случаям, чем более старые или бюджетные модели.

На многих старых машинках используется механический таймер. При отключении электроэнергии они перестают работать, а после включения - просто продолжают цикл сначала.

У новых машинок программы электронные, которые "запоминают" момент, на котором они остановились. Поэтому начинают цикл не сначала, а с того момента, где наступила пауза.

У совсем новых моделей есть и другая полезная функция - они спросят, нужно ли продолжать с того же места или лучше запустить снова цикл сначала.

Однако есть модели, которые захотят перезагрузку, если свет исчез внезапно. И тогда вся программа собьется, придется начинать цикл сначала.

Когда нужна перезагрузка

Если ваша стиральная машинка после включения света начала стирать дальше или спрашивает, какое действие нужно выполнить - начать сначала или продолжить, то беспокоиться не о чем.

Чаще всего перезагрузки требуют более старые модели с вертикальным способом загрузки.

Перезагрузить машинку очень просто - нажмите "Пуск/Пауза", а потом "Питание". Далее просто включите ее и снова запустите стирку.

Если машинка не подает признаков жизни, то нужно вытащить штекер из розетки, подождать пару минут и снова включить ее в розетку. Порой машинка не просто запускается после этих манипуляций, а еще и "вспоминает", на чем она остановилась во время отключения света.

Если с перезагрузкой на более старых моделях возникли проблемы, или это машинка с механическим управлением, или неисправный электронный блок питания, то запустите другую программу - например, слив.

Может ли машинка сломаться при внезапном отключении света

На самом деле при отключении света бытовая техника не повреждается. Проблемы начинаются при включении света, так как напряжение может прыгать, а это вредит абсолютно любой технике. Может сгореть внутренняя проводка, так как она рассчитана на 220 В, а скачок напряжения может быть намного больше.

Новые модели более защищены от скачков напряжения, а вот для старых стоит установить стабилизаторы.

Когда нужно машинку выключить из розетки

Специалисты рекомендуют выключать машинку из розетки, если электричества нет более 10-12 часов. После этого стоит слить воду - открыть крышку фильтра (внизу справа), вытянуть трубку аварийного слива, подготовить емкость или направить шланг в ванную.

Подождать, пока вода польется. Учтите, что воды может быть много. После слива воды можно будет открыть дверцу машинки.

После включения света нужно запустить режим полоскания и отжима. Потом можно снова поставить стирку.