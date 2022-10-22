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Как сделать так, чтобы капроновые колготы не рвались: гениальный трюк

Коллаж РБК-Украина: Как сделать, чтобы колготы не рвались
Автор: Светлана Мащенко

С наступлением холодного сезона любительницы похвастаться стройными ножками не спешат отказываться от юбок. А оградить себя от холода помогут старые добрые "капронки". Однако у такого элемента гардероба есть существенный недостаток: они стоят дорого, а рвутся быстро.

Как с помощью хитрого трюка избежать неприятностей и сэкономить – читайте ниже в материале Styler.

Не спешите надевать колготки после покупки!

  • Когда вы купили упаковку с колготами в магазине, не спешите их сразу надевать.
  • Сначала положите их в морозильную камеру на шесть часов.
  • При низких температурах нейлон становится крепче и меньше подвергается механическим повреждениям.

Вот еще несколько советов для модниц

Если вы планируете обувь с замками-липучками, лучше избегать капроновых колготок. Как ни стрелки-дыры, так зацепки точно будут.

Когда вы планируете выход, прихватите с собой запасные колготки, чтобы потом не маскировать стрелки и не стесняться.

Если вы спешите, а на колготах (например, на пальчиках) пошла стрелка, понадобится старый добрый лак для ногтей (в хозяйстве стоит иметь хотя бы одну бутылочку прозрачного, даже если вы давно делаете маникюр у мастера). Сделайте легкий мазок лаком, чтобы остановить стрелку. Это спасет ваш вечер.

Если в помещении деревянные сиденья, стулья, избегайте их любой ценой. Это главный враг ваших "капронок".

Ну и напоследок: мода сейчас уже не требует таких жертв, как еще 20 лет назад. Выбирайте комфорт и удобный лук, в котором колготки не обязательны.

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