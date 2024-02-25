Стилистка назвала тренд весны 2024, который годами не выходит из моды

Принт клетка, кажется, всегда была в моде и уже десятилетиями не выходит из трендов, в этом году так же.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram- канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как носить вещи в клетку

В любом модном сезоне дизайнеры создают новые тенденции и тренды. Но некоторые элементы, которые всегда остаются актуальными и вписываются в модные тенденции трендов из года в год.

Один из таких фаворитов в моде - клетка, которая имеет очень длинную и интересную историю.

В Шотландии она стала основным принтом, который использовался при создании килтов, являвшихся частью мужского гардероба. А потом клетка стала символом клановой принадлежности.

С течением времени она перешла из семейных кланов на подиумы модных показов и стала неотъемлемой частью гардероба как женщин, так и мужчин.

Благодаря своей истории и древнему происхождению клетка считается классическим приростом, несущим в себе отголосок элегантности, стиля и утонченности.

Клеточка имеет разные интерпретации, размеры, цвета и рисунки. При выборе своего варианта уделите должное внимание этому принту и выберите тот, который соответствует вашим параметрам, цветовой гамме гардероба и особенностям.

Как носить вещи в клетку (фото: Freepik)

Добавить ячейку в свой гардероб очень просто. Комбинации с однотонными вещами сделают клетку главным элементом вашего образа.

А если хочется создать более однотонный образ, то рекомендовано выбрать один из цветов ячейки и усилить его другими вещами этого цвета.

Сегодня смелость неординарности в тренде. Поддержать эту идею можно с помощью сочетания ячейки с другим принтом или вещи из материала, который, на первый взгляд, может выглядеть необычно.

Например, юбки из кружева или кожаных штанов. В таком случае, главное соблюдать баланс и не перемудрить, поэтому заранее примеряйте образ, чтобы вас все устраивало и вы чувствовали себя уверенно и комфортно.

